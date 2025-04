«Thunderbolts*» : on a vu le nouveau film Marvel avec Florence Pugh, et voici ce qu’on en a pensé

En attendant «Les 4 Fantastiques, premiers pas» en juillet prochain, qui devrait ouvrir la phase 6 du MCU, Marvel dévoile ce mercredi «Thunderbolts*», réunissant une brochette d'anti-héros. Une production qui est loin de la catastrophe annoncée.

Après une quatrième phase du MCU (Marvel Cinematic Universe) qui a déçu les fans - et c’est un euphémisme - puis une cinquième qui reste en demi-teinte avec les échecs commerciaux «Ant-Man et La Guêpe : Quantumania», «The Marvels» et «Captain America : Brave New World», Marvel pourrait bien connaître un rebond salvateur avec «Thunderbolts*», qui sort en salles ce mercredi 30 avril.

Sans être la production la plus attendue par le grand public, lassé depuis des mois par ces sempiternelles adaptations de comics, ce long-métrage réalisé par Jake Schreier se démarque des précédentes œuvres par son concept plutôt original : celui de transformer des losers, des marginaux, des anciens super-vilains en une équipe de super-héros. Une manière pour Marvel de se renouveler qui mérite d’être soulignée et applaudie.

Des laissés-pour-compte en quête d'identité

Pour la troisième fois, Florence Pugh reprend son rôle de Yelena Belova, une ancienne espionne russe et petite sœur de la défunte Natasha Romanoff, alias «Black Widow», jouée par Scarlett Johansson. Totalement désabusée et le cynisme chevillé au corps, la jeune femme fait office de nettoyeuse.

Contre toute attente, elle se retrouve entourée de son père Red Guardian (David Harbour) ainsi que de Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko), John Walker (Wyatt Russell) et l’ancien Soldat de l’Hiver, Bucky Barnes (Sebastian Stan), pour déjouer le plan machiavélique de leur ancienne chef, Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Cette brochette de seconds couteaux va surtout devoir faire face au timide et étrange Bob, capable du pire quand il revêt le costume de Sentry. La menace gronde donc, et des milliers de New-yorkais sont en danger.

«Ce sont de véritables laissés-pour-compte qui essaient de trouver leur place dans le monde et de savoir s'ils seront un jour dignes dans leur vie d'être plus que de simples méchants. Nous voulions prendre des personnages qui ont déjà été introduits dans le MCU et les faire revenir de manière surprenante», explique le producteur exécutif Brian Chapek. Si l’on veut les faire passer pour des traîtres, les Thunderbolts* vont tenter de prouver le contraire pendant plus de deux heures.

le côté obscur de la force

Servi par des scènes d’action rythmées et bien exécutées, ainsi que des effets spéciaux efficaces qui pour une fois ne nous abiment pas trop la rétine, ce 36e opus de l’écurie Marvel se resserre, au fur et à mesure du récit, davantage sur la psyché des personnages, et offre une vision plus sombre que certaines productions passées largement présentées comme un pur divertissement cosmique. Tous en quête d’identité, les protagonistes qui ont tous des failles, affrontent leurs propres états d’âme.

«Je suis tellement heureuse que l’on nous ait permis de montrer quelqu’un (Yelena, ndlr) qui de toute évidence ne va pas bien et qui ne sait pas comment s’en sortir. Elle le dit à plusieurs reprises dans le film, notamment la première fois où elle va voir son père, Alexei et lui demande si elle doit rester ou pas. Elle n’obtient pas vraiment la réponse qu’elle souhaite. Je pense que c’est une chose très impressionnante à voir dans ce long-métrage : nous avons tous besoin d’apprendre constamment et nous devons tous être là les uns pour les autres. C’est essentiellement ainsi que Yelena est sauvée. C’est cette nouvelle famille qui la sauve», a expliqué Florence Pugh lors d’une conférence de presse virtuelle organisée le 27 avril dernier en direct de Los Angeles.

L’actrice de 29 ans, qui alterne films indé et blockbusters («Midsommar», «Don't worry darling, «Oppenheimer») porte littéralement Thunderbolts*. Elle livre une performance épatante dans la peau de cette héroïne badass et apporte un peu de fraîcheur à une franchise en berne.