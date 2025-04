Carême : 5 choses à savoir sur la série qui s’inspire du premier chef star français de l’histoire

La série «Carême», diffusée à partir de ce mercredi 30 avril sur Apple TV+ via MyCanal, raconte l’histoire incroyable d’Antonin Carême (Benjamin Voisin), le premier chef au monde à connaître la gloire au début du XIXème siècle.

C’est une série à déguster sans modération. Réalisée par Martin Bourboulon et produite par Dominique Farrugia, «Carême», disponible à partir de ce mercredi 30 avril sur Apple TV+ via MyCanal, plonge dans l’histoire de Marie-Antoine Carême (dit Antonin Carême), incarné par Benjamin Voisin.

Une histoire vraie

S’il s’agit d’une adaptation du livre «Cooking for Kings : The Life of Antonin Carême» d’Ian Kelly, cette série s’appuie sur une histoire vraie. Surnommé «le roi des chefs et le chef des rois», Marie-Antoine Carême dit Antonin Carême (8 juin 1783-12 janvier 1833) était le premier à porter cette appellation de «chef». Il a aussi été l’un des premiers cuisiniers à avoir acquis une renommée internationale.

D’analphabète à «chef-espion»

Abandonné analphabète à 8 ans par des parents démunis ayant déjà la charge de quatorze enfants, Antonin Carême a d’abord trouvé un foyer chez un cabaretier. Il commence comme garçon de cuisine, en échange de la chambre et de la pension. A 13 ans, il devient apprenti chez le célèbre pâtissier Sylvain Bailly, rue Vivienne, près du Palais-Royal. À 17 ans, il y est promu «premier tourier», sous les ordres de son maître Jean Avice, pâtissier à l'hôtel de Galliffet. Dans la série, alors qu’il devient chef cuisinier de Bonaparte, il s’offre un rôle d'espion stratégique. Car si Napoléon était célèbre pour son indifférence culinaire, au moment où se redessinait la carte de l’Europe, sa cuisine est placée au cœur des négociations diplomatiques les plus sensibles.

Un héritage révolutionnaire

Si Carême n’a jamais eu de restaurant à son nom, il s’est plutôt plu dans ce rôle au service des têtes couronnées. Dans la série, il régale Murat et son épouse Caroline, Jérôme Bonaparte, l’impératrice Marie-Louise, le prince régent d’Angleterre à Londres ou encore le tsar Alexandre Ier. Dans la vie, il a eu un impact considérable sur la gastronomie. Inventeur de la toque blanche, qui remplaça le «vilain bonnet de coton» des cuisiniers, il a codifié quatre sauces «mères» (espagnole, allemande, velouté et béchamel) dont il décline près de 150 variantes.

On lui doit aussi, entre autres, la charlotte et les petits fours. Son Art de la cuisine française au XIXe siècle, publié en 1828, deviendra la référence culinaire pour plus d'un siècle.

Des lieux historiques

La série permet au public de (re)découvrir un Paris sublime. D’ailleurs, les épisodes ont été tournés dans des sites emblématiques dans et autour de Paris, comme l’Opéra Garnier, les Tuileries, le Palais Royal, entre autres.

Des pâtisseries à déguster

À l’occasion de cette sortie, Uber Eats et la pâtisserie The French Bastards ont revisité trois des pâtisseries traditionnelles qui sont aperçues dans le premier épisode de Carême et qui seront disponibles uniquement en livraison via Uber Eats, du mercredi 14 mai au dimanche 18 mai à Paris et à Lille. L’occasion de doublement déguster la série.

Carême, une série AppleTV+ disponible à partir du 30 avril sur CANAL+.