Charles III évoque son cancer et salue le travail des associations

Plus d’un an après avoir annoncé être atteint d’un cancer, le roi Charles III a évoqué dans un message adressé aux organisations caritatives sa propre expérience de la maladie.

Des mots forts. Alors que le roi Charles III et la reine Camilla ont organisé, mercredi 29 avril, une réception à Buckingham Place en l’honneur des associations de lutte contre le cancer, le monarque a évoqué sa propre expérience de la maladie, qu’il a qualifié d’«intimidante et effrayante».

«Chaque diagnostic, chaque nouveau cas sera une expérience intimidante et parfois effrayante pour ces personnes et leurs proches», a ainsi noté le souverain dans un message adressé aux organisations invitées hier soir, cité par ABC. «Mais étant moi-même l'une de ces statistiques, je peux garantir que cela peut aussi être une expérience qui met en évidence le meilleur de l'humanité.», a-t-il poursuivi, soulignant le travail des associations et des soignants qui accompagnent les malades et leur famille.

«Cela m'a certainement donné une appréciation encore plus profonde du travail extraordinaire entrepris par les organisations et les individus (…) à savoir que les moments les plus sombres de la maladie peuvent être éclairés par la plus grande compassion», a insisté le monarque, qui en février 2024 avait annoncé être atteint et soigné pour un cancer dont la nature n’a pas été communiquée.

Sur le réseau X, Charles III a par ailleurs expliqué avoir été «frappé» par «l'impact profond des liens humains qu'il s'agisse des explications précises d'une infirmière spécialisée, de la main tendue par un bénévole d'un centre de soins palliatifs ou de l'expérience partagée au sein d'un groupe de soutien».

A message from The King in recognition of all who work to support cancer patients and their loved ones.



