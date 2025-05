Coordinateur d'intimité : quel est son rôle sur les plateaux de tournage des films et séries ?

Ce 1er mai entre en vigueur l'accord en matière de lutte contre les violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), qui rend obligatoire la présence sur les plateaux de tournage d'un coordinateur d'intimité lorsqu'elle est demandée par un membre de l'équipe artistique. Voici quel est son rôle et ses compétences.

La concrétisation d'années de lutte. Dernière mesure phare prise en réaction à l'affaire Harvey Weinstein et la vague #MeToo, et résultante des nombreuses auditions, en France, de la Commission d'enquête du monde du cinéma, la présence d'un coordinateur d'intimité sur les plateaux de tournage des films et séries. Sa mission devient obligatoire ce jeudi 1er mai, dès lors qu'un membre de l'équipe artistique en fait la demande.

Il s'agit de l'application d'une des mesures de l'accord passé par les partenaires sociaux de la production audiovisuelle, en matière de prévention des violences et harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), signé en mars dernier. Le métier de coordinateur d'intimité, qui s'est déjà imposé outre-Atlantique et fait l'objet depuis un an d'une formation professionnelle au Royaume-Uni, reste toutefois méconnu dans l'Hexagone.

Un accompagnateur multitâches

Exercé dans sa grande majorité par une femme, le métier de coordinateur d'intimité vise avant tout à concilier la volonté artistique du scénariste et du réalisateur, et le tournage des scènes, dès lors qu'elles impliquent la nudité, des scènes de sexe ou d'intimité, ou toute séquence qui nécessite la proximité entre deux acteurs.

Sa présence vise à rassurer, et garantir la sécurité des comédiens sur les plateaux. Elle implique ainsi une meilleure coordination, et souvent des répétitions de ces scènes, mais aussi la prise en compte de paramètres tels que la représentation des corps des acteurs issus de minorités, et de manière générale une réalisation qui viserait à écarter toute forme de discriminations, stéréotypes ou stigmatisations. L'environnement de travail doit ainsi devenir plus respectueux, inclusif et digne.

Selon Monia Aït El Hadj, l'une des pionnières de cette fonction en France, être coordinatrice d'intimité est «un métier, avec des compétences, des caractéristiques et une formation spécifiques, et pas une simple fonction qui viendrait s’ajouter à tout un champ de compétences annexes. La coordinatrice d’intimité est une personne multidisciplinaire qui accompagne la mise en scène et les interprètes dans la création des scènes intimes, comme la nudité, la sexualité simulée, des violences sexuelles, ou de manière plus large tout ce qui implique un contenu exposé ou intime...», explique-t-elle sur le site du Centre national du cinéma (CNC).

Un travail qui peut intervenir au moment de l'écriture du scénario

Loin de se cantonner à une présence au moment du tournage des scènes pouvant poser problème, le travail peut parfois s'effectuer très en amont, dès l'écriture du scénario - ce qui peut aider le scénariste à s'assurer de la bonne marche de son synopsis - ou de sa découverte par les acteurs, qui pourraient s'inquiéter du déroulé de certaines scènes.

«Il ne s’agit pas de censurer ou d’être une sorte de police des bonnes mœurs, mais de s’assurer que les interprètes se sentent en sécurité en ayant pu exprimer leurs limites et donner clairement leur consentement tout au long du processus créatif. Le but est de faire se rencontrer ce qu’a imaginé un réalisateur et ce qu’est prêt à jouer un artiste. Et il s’agit bien de coordination - et non pas de coaching – car je travaille avec toute l’équipe du projet – actrice et acteur, mise en scène, costume, régie, post prod… – afin de créer un environnement de travail à ces scènes qui sont encore souvent laissées à la totale improvisation. Le but pour un interprète n’est pas de jouer sa propre intimité ou sexualité sur un plateau, mais celle de son personnage», précise Monia Aït El Hadj.

Or, il est impossible de travailler cet aspect de la narration lorsque ces scènes sont improvisées ou lorsque l’on prend juste quelques minutes avant le tournage pour s’en parler.

Aussi bien relais entre les différents protagonistes du film, que conseiller pour trouver des solutions lorsqu'un problème surgit, le coordinateur d'intimité offre donc une garantie autant qu'une solution quant au bon déroulé du tournage.