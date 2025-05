Jenna Ortega prête à passer à la réalisation avec un scénario qui lui tient à cœur

L’actrice Jenna Ortega, 22 ans, s’est dit prête à passer derrière la caméra avec un script sur lequel elle travaille depuis dix ans.

Jenna Ortega veut écrire un nouveau chapitre dans sa carrière. A l’occasion d’une récente interview accordée à V Magazine, la star de «Mercredi» a partagé son envie de passer derrière la caméra. A 22 ans, elle envisage de réaliser son premier film à partir d’un scénario sur lequel elle travaille depuis une décennie, a confié la comédienne.

«J'ai un scénario que je sais que je vais réaliser depuis près de 10 ans. C'est bizarre parce que c'est quelque chose auquel j'ai pensé quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, et ce n'est que maintenant que je commence à prendre les mesures nécessaires pour le réaliser, ce qui est vraiment intéressant.», a expliqué l’actrice à l’affiche de «Hurry Up Tomorrow» au côté de The Weeknd, en salles le 16 mai prochain.

La star qui s’apprête également à faire son retour dans la peau de Mercredi Addams, dont la saison 2 sera diffusée en deux parties à partir du 6 août puis du 3 septembre sur Netflix, a expliqué ne pas avoir voulu brûler les étapes mais se sentir désormais prête. Alors qu’elle endosse également la casquette de productrice exécutive de la saison 2 de «Mercredi», Jenna Ortega a révélé avoir beaucoup appris dans ce nouveau costume. «Le fait d'apprendre à produire et de participer à des projets de cette manière m'a beaucoup appris. Il se passe tellement de choses en coulisses que je ne connaissais pas», a-t-elle expliqué avant d’ajouter : «Je ne fais qu'assembler les pièces du puzzle dans ma tête. Je pense donc que j'avais besoin de quelques années d'expérience pour comprendre l'ordre des choses», a-t-elle déclaré.

Un film dans lequel elle se voit aussi jouer

Si l’actrice n’a pas dévoilé les contours de ce nouveau projet, elle a en revanche confié se voir jouer dedans bien que sa priorité soit de le réaliser. «Ce film en particulier, je me vois dedans, mais j'ai vraiment envie de le réaliser. C'est probablement la principale chose que je veux faire. C'est ce que je vois pour moi. J'ai l'impression que c'est la façon dont mon cerveau veut fonctionner et penser, et c'est aussi la façon dont je vois parfois mon travail d'actrice.»

Reconnaissant qu’il est «difficile de développer un film dans lequel on joue le rôle principal», Jenna Ortega a souligné qu’à l’avenir elle pourrait tout à fait envisager de participer à des projets sans apparaître à l’écran. Mais pour ce premier film, elle entend bien mettre toutes les chances de son côté et s’appuyer sur sa notoriété en tant qu’actrice. «Je ne veux pas faire partie des choses que je créerai à l'avenir, mais pour commencer, parce que je me suis créée plus d'influence avec mon nom d'actrice, je peux tout aussi bien l'utiliser comme tremplin», a souligné la star. Affaire à suivre.