Martin Scorsese va produire un documentaire réalisé avec le pape contenant sa dernière interview face caméra

Le réalisateur Martin Scorsese a annoncé mercredi 29 avril produire le documentaire «Aldeas - A New Story», qui présentera entre autres des conversations entre le pape François et le cinéaste. Selon ses réalisateurs, le film porte à l’écran la dernière interview du souverain pontife, décédé le 21 avril dernier.

Un hommage au travail du pape et du cinéma. Le légendaire cinéaste américain Martin Scorsese, 82 ans, va produire le documentaire «Aldeas - A New Story», a annoncé ce dernier mercredi 29 avril. Il reviendra sur la mission de l’organisation internationale à but non lucratif, Scholas Occurrentes, fondée par le souverain pontife en 2013 dont une partie du travail consiste à réaliser des films dans le cadre de l'initiative Aldeas, a fait savoir Associated Press.

«Le film rassemble diverses communautés du monde entier pour raconter leurs propres histoires, célébrer leurs identités et préserver leur héritage culturel à travers le cinéma», a par ailleurs détaillé Aldeas Film sur les réseaux.

Des échanges àvec le pape François

Le documentaire présentera également des conversations entre le pape et Martin Scorsese et dévoilera selon ses réalisateurs la dernière interview face caméra du souverain pontife, décédé le 21 avril dernier à l’âge de 88 ans.

Un projet qui tient à cœur au réalisateur hollywoodien Martin Scorsese. «Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous parler et nous écouter d'une culture à l'autre», a déclaré le cinéaste dans un communiqué relayé par AP. « L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est de partager les histoires de qui nous sommes, reflétées par nos vies et nos expériences personnelles. Cela nous aide à comprendre et à apprécier la façon dont chacun d'entre nous voit le monde. Il était important pour le pape François que les gens du monde entier échangent des idées avec respect tout en préservant leur identité culturelle, et le cinéma est le meilleur moyen d'y parvenir», a poursuivi le réalisateur qui a rencontré le pape à plusieurs reprises durant sa carrière.

Un projet que le pape François avait de son côté qualifié d’«extrêmement poétique et très constructif» avant sa disparition. Pour l'heure le film n'a pas encore de date de sortie.