Rust : voici ce que pense la presse américaine et britannique du western avec Alec Baldwin

Attendu dans les salles américaines ce vendredi, «Rust» a reçu des premières critiques qui soulignent le travail exceptionnel de la directrice de la photographie, Halyna Hutchins, au service d’un western traditionnel plutôt efficace. Malgré quelques réserves.

Un film pas comme les autres. Si aucune date de sortie en France n’a été communiquée pour le moment, «Rust» doit débarquer dans les salles américaines ce vendredi 2 mai. La presse outre-Atlantique et outre-Manche vient de publier les critiques d’un film marqué par la mort tragique en octobre 2021 de la directrice de la photographie Halyna Hutchins qui avait été accidentellement tuée par l’acteur Alec Baldwin alors qu’il pointait une arme censée ne contenir que des balles à blanc.

Le procès au pénal d’Alec Baldwin, accusé d’homicide involontaire, a été annulé en juillet dernier pour vice de procédure. L’armurière du film Hannah Gutierrez-Reed a, de son côté, été condamnée à 18 mois de prison. Malgré ce drame, la production du film avait été relancée en avril 2023. La réalisation est signée par Joel Souza, qui avait lui aussi été blessé lors du tir accidentel. Il a notamment pris soin de ne pas inclure la scène durant laquelle la jeune femme a trouvé la mort.

L’histoire se déroule dans les années 1880, dans le Wyoming. Alec Baldwin y incarne Harland Rust, un ancien braqueur venu délivrer son petit-fils de prison après que celui-ci a été accusé à tort d’avoir abattu un éleveur local de sang-froid. Condamné à la pendaison, son grand-père maternel l’entraîne alors dans une cavale éprouvante en direction du vieux Mexique. Ils sont inlassablement poursuivis par le Marshal Wood Helm et Preacher, un redoutable chasseur de primes. Deux rôles respectivement campés par Josh Hopkins et Travis Fimmel.

La beauté des grands espaces

Le site américain Variety qualifie le film de «western passable» avec une intrigue simpliste qui dure 2h19 sans aucune raison valable à l’horizon. La performance d’Alec Baldwin, qui incarne un grand-père venu sauver son petit-fils d’une exécution publique, est qualifiée de correcte, mais anachronique. Tentant trop souvent de donner du charisme à son personnage sans jamais être crédible. La présentation du peuple amérindien est qualifiée de tristement caricaturale. La photographie d’Halyna Hutchins – dont le travail a été complété par Bianca Cline – est largement saluée, notamment dans les scènes tournées dans les grands espaces.

Pour USA Today, «Rust» contient ce qu’il faut de drame, de fusillades et une ambiance de cow-boy qui en font un bon film dans l’ensemble. Son intrigue, centrée sur les liens familiaux et la quête de rédemption, font forcément écho à la tragédie survenue pendant le tournage. Là encore, la qualité de la photographie est amplement soulignée, comme ce passage où le petit-fils du personnage incarné par Alec Baldwin se rend sur la tombe de ses parents, ou encore lors de certains déplacements à dos de cheval.

Le site The Wrap rappelle que «Rust» parle de mort, de deuil et de dommage collatéral. Ce qui trace un parallèle intense avec le décès accidentel d’Halyna Hutchins sur le tournage. Le film est qualifié de western classique qui a tendance à en faire trop, notamment dans ses dialogues trop souvent maladroits. S’il est rappelé qu’il est impossible de distinguer le travail d’Halyna Hutchins de celui de sa remplaçante, Bianca Cline, l’influence de la première sur l’ensemble des images est indéniable, souligne le journaliste.

Le site britannique The Guardian qualifie «Rust» de sombre et macabre, et ce malgré les images magnifiques inspirées par Halyna Hutchins, avec une richesse dans les tons et les couleurs particulièrement remarquables. Pour ce qui est de l’intrigue, Alec Baldwin est là encore qualifié de peu crédible dans le rôle d’un ancien braqueur de banque au grand cœur venu sauver son petit-fils qui le croyait mort. Le film aurait pu être plus court et plus rythmé, et la scène finale avec l’affrontement à coup de pistolets est jugée comme étant malaisante. «Sans le travail d’Halyna Hutchins, ce film ne vaudrait pas le détour», conclut l’article.

Le site américain Deadline ne se plaint pas de la longueur de «Rust» qui s’inscrit dans la lignée des westerns traditionnels, parfaitement mis en valeur par la photographie d’Halyna Hutchins. Le journaliste souligne la difficulté de juger un film après qu’une telle tragédie se soit jouée en coulisses, et espère que la mémoire de la jeune femme sera célébrée à travers cette œuvre. Les thèmes de deuil, de regrets et de rédemption fonctionnent à l’écran, et l’histoire se laisse découvrir avec plaisir. Alec Baldwin a réussi à proposer un long-métrage qui puise dans l’imaginaire du western avec talent.

Enfin, le site américain The Hollywood Reporter considère «Rust» comme un western mal inspiré hanté par la mort et le scandale. Heureusement, le travail d’Halyna Hutchins – parfaitement poursuivi par Bianca Cline – est là pour sauver le long-métrage du naufrage, avec ses jeux d’ombre et de lumière qui mettent en valeur les décors naturels, tout comme les nombreux affrontements au pistolet. Là encore, la représentation des amérindiens est dénoncée comme relevant d'«un pénible cliché». En conclusion, «Rust» y est présenté comme un film perfectible qui parvient, malgré tout, à tirer son épingle du jeu.