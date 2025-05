Vendu pour moins de 12 euros, ce tableau est désormais évalué à plus d'un million d’euros

Vendu pour 10 livres sterling, soit 11,79 euros, à un particulier en 1926, le tableau «Going to the Mill» réalisé par le peintre britannique Laurence Stephen Lowry a été récemment estimé à un million de livres, soit plus de 1,1 million d’euros, par une galerie d’art londonienne.

Un tableau dont le prix a été multiplié par 100.000 en un siècle. Le peintre britannique Laurence Stephen Lowry a vendu en 1926 l’une de ses œuvres, baptisée «Going to the Mill», au rédacteur littéraire du Manchester Guardian, Arthur Wallace, pour la somme de 10 livres sterling, soit 11,79 euros.

A l’origine, l’acheteur avait déboursé 520 livres en monnaie actuelle, soit près de 613 euros, pour cette peinture afin de célébrer le succès industriel de la ville à l’occasion de la «Manchester Civic Week».

Deux tableaux pour moins de 12 euros

Le peintre britannique à la renommée locale à cette époque, soit treize ans avant sa première grande exposition à Londres, a eu des remords sur le prix de vente, comme l’a révélé le petit-fils de l’acheteur, Keith Wallace.

«Pourrions-nous dire 10 livres sterling ?», a indiqué LS Lowry à Arthur Wallace, avant que ce dernier ne signe le chèque, selon la BBC. Malgré cette énorme remise, le peintre a ajouté un autre cadeau dans la balance.

«Je pense que je vous ai fait payer trop cher. Puis-je vous en donner un autre également ?», a précisé l’artiste, ajoutant ainsi son tableau «The Manufacturing Town» dans la transaction, à savoir deux tableaux contre 10 livres, soit 11,79 euros, en monnaie actuelle.

Un tableau valorisé aujourd’hui à plus d’un million d’euros

Récemment prêté à long terme à la Pallant House Gallery de Chichester, le tableau «Going to the Mill» appartient à la famille Wallace depuis un siècle. Il a été mis en vente avec une estimation comprise entre 700.000 et un million de livres sterling, soit entre 823.000 et près de 1,1 million d'euros, par la galerie d’art londonienne Mall Galleries.

LS Lowry painting originally bought for £10 expected to fetch up to £1 million https://t.co/rVDcgABQYN — The Standard (@theLDNstandard) April 28, 2025

Lowry est connu comme l'un des artistes les plus populaires du XXe siècle et ses talents lui ont permis de devenir membre de la Royal Academy of Art. Il a également refusé un titre de chevalier et deux propositions de nomination à l'Ordre des Compagnons d'honneur.

Son tableau Sunday Afternoon a été vendu aux enchères pour près de 6,3 millions de livres sterling, soit 7,42 millions d’euros, en mars 2024, tandis que «Going to the Match», a été acheté par The Lowry, le centre artistique de Salford qui porte son nom, pour 7,8 millions de livres sterling, soit 9,19 millions d’euros, en 2022.