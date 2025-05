Affaire Diddy : tout ce qu’il faut savoir sur le procès du rappeur qui s'ouvre le 5 mai

Moins d'un an après son arrestation dans un hôtel de Manhattan, le rappeur Sean «Diddy», sera jugé à New York (États-Unis) dès le lundi 5 mai. Ce procès sera très suivi dans le monde entier. Voici tout ce qu'il faut en savoir.

Le procès du siècle ? Détenu depuis son arrestation en septembre dernier, le magnat de l’industrie musicale aux États-Unis Diddy est jugé à partir du lundi 5 mai. Il fait notamment face à des accusations graves qui, si elles sont prouvées, pourraient entraîner une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Pourquoi l’accusé suscite-t-il autant d’intérêt ?

Diddy — connu également sous les noms de Puffy, Puff Daddy, P.Diddy, ou encore Love — est une figure musicale emblématique américaine. Fondé en 1993, le label de musique Bad Boy Records est devenu l'un des plus importants dans l'industrie du rap. Il a produit des artistes phares tels que The Notorious B.I.G., Mariah Carey, Jennifer Lopez et Usher.

Parallèlement à sa carrière prolifique de rappeur, couronnée par trois Grammy Awards, il a également connu un succès commercial remarquable, incluant sa marque de vêtements "Sean John", sa chaîne Revolt TV, ainsi que sont partenariat lucratif avec la marque de vodka Cîroc.

L'artiste est notamment réputé pour son train de vie extravagant et ses fêtes controversées, alimentées par une richesse estimée à plus d'un milliard de dollars en 2022.

QUELLES SONT LES ACCUSATIONS ?

Les premières accusations ont émergé en novembre 2023, à la suite de la plainte déposée par Casandra «Cassie» Ventura, ancienne compagne de l’artiste. Elle y dénonçait dix années de relation marquées, selon elle, par des faits de trafic sexuel, de viol, de drogue administrée à son insu et de violences conjugales.

Si l’affaire a été réglée dès le lendemain, d’autres poursuites ont rapidement suivi, l’accusant notamment d’avoir kidnappé, drogué et agressé sexuellement des femmes lors de «Freak Offs» – des soirées sexuelles de plusieurs jours alimentées par la drogue – organisées dans sa résidence de Los Angeles.

Au total, 120 victimes présumées ont porté plainte contre l’artiste de 55 ans, dont la moitié est des hommes et 25 qui étaient mineures au moment des faits.

Pour ce procès, les accusations retenues sont celles de complot de racket, de trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et de transport à des fins de prostitution. D’autres procès devraient avoir lieu.

Bien qu'il ait plaidé non coupable, ses trois demandes de libération sous caution ont été refusées en raison de préoccupations concernant des menaces et des actes d’intimidation contre des témoins potentiels, malgré une offre de 50 millions de dollars de caution.

Qui comparaît lors du procès ?

La chanteuse Cassie, première victime citée dans l'acte d'accusation, devrait témoigner lors du procès sous son vrai nom. En revanche, trois autres victimes garderont l'anonymat et seront identifiées uniquement par des pseudonymes pendant les audiences.

Le juge Arun Subramanian préside l'affaire dans le district sud de New York.

L'équipe juridique de haut niveau du rappeur est dirigée par Marc Agnifilo et Teny Geragos — fille du célèbre avocat de la défense Mark Geragos, connu pour avoir représenté Scott Peterson et les frères Menendez. L'avocat Brian Steel, qui a notamment défendu le rappeur Young Thug dans un procès pour racket notoire, a également rejoint la défense.

L'accusation est menée par plusieurs procureurs adjoints, dont Maurene Ryan Comey, fille de l'ancien directeur du FBI James Comey. Elle avait auparavant poursuivi Ghislaine Maxwell dans son procès pour trafic sexuel, impliquant Jeffrey Epstein.

La famille de Diddy pourrait également être entendue pendant le procès, qui devrait durer entre huit à dix semaines. Notamment, ses fils Justin et Christian Combs, ainsi que Quincy Brown, pourraient témoigner, ayant participé aux célèbres soirées controversées de leur père.

Quand commence le procès ?

Les jurés potentiels ont été convoqués au tribunal le 28 avril pour remplir des questionnaires afin de déterminer leurs connaissances de l’affaire.

Les deux parties ont ensuite analysé les réponses et soumis au juge ce jeudi quatre listes distinctes : les candidats validés par les procureurs et les avocats de la défense pour la suite du processus, ceux que les deux camps souhaitaient exclure, ceux que la défense voulait écarter, et enfin ceux que l’accusation avait éliminés.

Douze jurés seront choisis, ainsi que six suppléants. Exceptionnellement, comme pour l’ensemble des procès très médiatisés, leur identité ne sera pas dévoilée au grand public afin de les protéger d’éventuelles menaces ou de harcèlement.

L'interrogatoire approfondi des jurés potentiels commencera le 5 mai. Les déclarations d’ouverture sont prévues pour le 12 mai.

Que risque-t-il ?

Le bureau du procureur américain a annoncé les détails des peines potentielles lorsque le musicien a été inculpé, mais a déclaré que la décision serait finalement déterminée par le juge.

Pour les faits de complot de racket, s’il est reconnu coupable, le rappeur risque la prison à vie, tout comme pour le trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition - qui est également passible d'une peine minimale obligatoire de 15 ans de prison. L'accusation de transport à des fins de prostitution est passible d'une peine maximale de 10 ans de prison.

Contrairement au récent procès pour homicide involontaire de «Rust» impliquant Alec Baldwin, ces audiences ne seront pas diffusées à la télévision ni à la radio, car il s'agit d'une procédure judiciaire fédérale.