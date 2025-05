Le prince Harry perd son recours en justice concernant sa protection policière

Les arguments du fils de Charles III n’auront pas suffi à convaincre la justice. Le prince Harry s’est vu refuser son recours mené pour conserver sa protection policière au Royaume-Uni après son déménagement aux Etats-Unis.

Deuxième défaite en justice pour le prince Harry. Ce vendredi 2 mai, le fils cadet du roi Charles III a perdu son recours contre la décision du gouvernement britannique de réduire sa protection policière au Royaume-Uni, après son déménagement outre-Atlantique. Le juge a expliqué avoir été sensible aux «arguments puissants et émouvants» du prince, tout en estimant que ses griefs ne constituaient pas «un argument juridique en faveur de la contestation».

Depuis 2020, en quittant le Royaume-Uni pour les Etats-Unis, le fils cadet du roi Charles III et son épouse Meghan ont perdu la protection systématique prévue pour les membres actifs de la famille royale et payée par le contribuable britannique. À présent, c’est le ministère de l’Intérieur qui évalue au cas par cas le besoin de protection du prince lorsqu’il se rend dans son pays natal.

Harry, menacé par Al-Qaïda

Mécontent de cette décision, Harry avait engagé une action en justice en 2021 pour la contester. Un recours qu'il vient de perdre pour la deuxième fois. Deux ans plus tôt, en 2023, le prince s’était vu refuser le droit de bénéficier d’une protection policière en la payant avec ses fonds personnels, dans le cadre d’une autre procédure.

Il faut dire que le sujet est particulièrement sensible pour Harry. Depuis la mort de sa mère, la princesse Diana, à Paris, en 1997, il tient la presse et les paparazzis pour responsables de l’accident. La sécurité des membres de sa famille, tout comme la sienne, lui tient particulièrement à cœur. Durant l’audience, son avocate Shaheed Fatima a insisté sur le fait que «sa vie et sa sécurité» étaient «en jeu», pointant du doigt les menaces d'Al-Qaïda à son encontre, et dénonçant la «dangereuse course-poursuite» avec des paparazzis dans laquelle il s’est accidentellement retrouvée à New-York, en mai 2023.

Mais ces arguments n’ont pas suffi à convaincre la défense du ministère de l’Intérieur. L’avocat James Eadie a vanté les avantages de la défense «sur mesure», proposée par les autorités britanniques.