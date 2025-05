Lady Gaga : son concert gratuit à Rio réunit 2,1 millions de spectateurs et bat le record de Madonna

Lady Gaga a enflammé Rio hier soir, à l’occasion d’un mega concert gratuit donné sur la plage de Copacabana, qui a réuni plus de 2 millions de fans, selon la municipalité, battant le record de Madonna l’année dernière.

Une marée humaine. Lady Gaga a battu un record d’affluence ce samedi 3 mai. La star s’est produite sur la plage de Copacabana à l’occasion d’un gigantesque concert gratuit a rassemblé les foules. Environ 2,1 millions de spectateurs ont assisté à la performance de l’interprète de «Bad Romance» hier, selon les chiffres de la municipalité de Rio, faisant mieux que Madonna l’année dernière, qui avait réuni 1,6 million de fans au même endroit.

Des vidéos dévoilant une véritable marée humaine ont d’ailleurs été largement relayées sur le réseau social X, bien que ces chiffres ont été contestés par certains spécialistes qui les ont jugés exagérés, a par ailleurs rapporté l’AFP.

2 MILLION PEOPLE SHOWED UP TO WITNESS ONE OF THE GREATEST ARTISTS OF OUR GENERATION LADY GAGA. AN UNREAL MOMENT.



