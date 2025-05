CINÉ+ OCS : une époustouflante programmation spéciale Cannes tout au long du mois de mai

Le bouquet CINÉ+ OCS se met à l’heure cannoise en ce mois de mai avec une large sélection de pépites ayant brillé sur la Croisette.

En mai regarde ce qu’il te plaît sur CINÉ+ OCS. Le bouquet de chaînes déroulera tout au long du mois le tapis rouge aux longs métrages présentés au Festival de Cannes, avec une programmation spéciale d’une trentaine de films en tout genre qui vont faire le régal de tous les cinéphiles.

Il ne faudra notamment pas manquer sur OCS «L’enlèvement» (2023) de Marco Bellochio (le 10 à 20h50), «Miséricorde» (2024) d’Alain Guiraudie (le 12), «La Zone d’intérêt» (2024) de Jonathan Glazer (le 16), «May December» (2024) de Todd Haynes (le 22), mais aussi «Mad Max : Fury Road» (2015) de George Miller (le 23), «La Passion de Dodin Bouffant» (2023) de Tran Anh Hung (le 24), ou encore «Maria» (2024) de Jessica Palud (le 31).

Sur CINÉ+ émotion, rendez-vous sera pris avec «Des hommes et des dieux» (2010) de Xavier Beauvois (le 9 à 20h50), «Le Ravissement» (2023) d‘Iris Kaltenbäck (le 16 à 23h20 après «La Graine et le Mulet») et «La Fille de son père» (2023) d’Erwan Le Duc (le 20 à 20h50).

Sur CINÉ+ festival, seront entre autres diffusés en première exclusivité «All we imagine as light» (2024) de Payal Kapadia (le 5 à 20h50), «Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde» (2024) d’Emmanuel Parvu (le 17 à 20h50), «Viet and Nam» (2024) de Minh Qu’y (le 17 à 22h35) ou encore «Cinema Laika» (2023) de Veljiko Vidak (le 20 à 22h40). Un documentaire passionnant à l’instar de «Festival de Cannes, une affaire d’état(s)», qui sera à voir le 17, à 17h55, sur CINE+ classic.

Les plus jeunes se régaleront quant à eux sur CINÉ+ family avec «Riddle of Fire» (2024) de Weston Razooli (le 17 à 6h40) ou «Anzu, le chat fantôme (2024) (le 17 à 8h30).

A noter qu'OCS proposera par ailleurs aussi à partir du 5 mai la saison 2 en première exclusivité (US+24) de «The Walking Dead : Dead City» (OCS).





Et parmi d’autres réjouissances en mai sur les chaînes CINÉ+ OCS, on ne se privera pas non plus de la suite de la dernière saison de «The Handmaid's Tale», ainsi que d'une sélection 100% super héros les mardis et vendredis sur CINE+ frisson.