À couteaux tirés 3 : Rian Johnson en désaccord avec le patron de Netflix qui trouve les sorties au cinéma «dépassées»

Rian Johnson a exprimé ouvertement son désaccord avec Ted Sarandos, le patron de Netflix, qui estime que la sortie des films au cinéma est un concept «dépassé».

Un amoureux des salles obscures. Le réalisateur de «À couteaux tirés» Rian Johnson a profité d’une interview avec le site américain Business Insider pour exprimer son désaccord avec la récente déclaration de Ted Sarandos, le patron de Netflix, au sommet Time100, concernant les sorties des films au cinéma qu’il considère comme étant un concept «dépassé». «Je ne partage pas cet avis. Parce que j’adore le cinéma, et j’adore m’y rendre», a-t-il précisé, pointant du doigt les succès récents de «Sinners» ou de «Minecraft» comme la preuve que le public garde un intérêt pour les cinémas.

«Je pense que la salle de cinéma n’est pas prête de disparaître. On voit que, s’il y des films qui donnent envie aux gens de se déplacer, ils vont y aller. Cette expérience d’être dans une salle pleine et de partager cette expérience est tellement importante. C’est une chose que j’adore et que je voudrais voir plus à travers le monde», a-t-il ajouté. Brian Johnson espère par ailleurs que le prochain volet de la saga «À couteaux tirés», attendu plus tard cette année sur Netflix, bénéficiera d’une sortie en salles – même si elle doit être limitée – avant sa mise en ligne sur la plate-forme de streaming.

Une sortie en salles prévue ?

«Je veux que le film soit dans le plus de cinéma possible, aussi longtemps que possible», a-t-il indiqué. «Nous allons pousser pour obtenir le maximum possible pour une sortie au cinéma, parce que je veux que le plus grand nombre possible de spectateurs le découvre de cette manière», a-t-il ajouté. Il arrive que Netflix propose une sortie en salles de certaines de ses productions, le plus souvent des films susceptibles d’être en compétition pour les Oscars, comme «The Irishman», «Marriage Story» ou encore «Roma».

En 2022, le deuxième volet de «À couteaux tirés» avait été projeté dans 600 salles aux États-Unis pendant une semaine, un mois avant sa mise en ligne sur Netflix. La plate-forme de streaming a récemment annoncé qu’elle prévoit de donner au film «Les Chroniques de Narnia» de Greta Gerwig une sortie en salles le jour de Thanksgiving en 2026 outre-Atlantique, pour une durée de deux semaines, avant qu’il ne soit disponible sur la plate-forme le jour de Noël.