Star Wars : Billy Lourd a rendu un émouvant hommage à sa mère, Carrie Fisher, ce 4 mai

Billy Lourd a profité de la journée mondiale de Star Wars, dimanche 4 mai, pour rendre un hommage émouvant à sa mère, Carrie Fisher, en postant une cliché de ses enfants devant le film «Le Retour du Jedi», sorti en 1983.

Toujours présente dans son cœur. Alors que les fans célébraient la journée mondiale Star Wars, dimanche 4 mai, Billy Lourd a tenu à rendre un hommage émouvant à sa mère, Carrire Fisher, en postant un cliché de ses enfants devant le troisième volet de la trilogie de George Lucas «Le Retour du Jedi», sorti en salles en 1983.

En légende, on retrouve la célèbre réplique de la saga «May the Force be with you» qui a été modifiée par les fans pour devenir «May, the Fourth», soit «le 4 mai». Décédée en 2016 à l’âge de 60 ans, Carrie Fisher est entrée dans la légende du 7e Art grâce au personnage de la princesse Leia Organa, qu’elle a incarnée dans les trois premiers films de la trilogie, avant de le retrouver en 2015 dans «Le Réveil de la Force». Des images exclusives tournées avant sa mort avaient également été utilisées en 2017 dans «Le Dernier Jedi».

Billy Lourd n’est pas étrangère la franchise Star Wars, puisqu’elle avait incarné le Lieutenant Kaydel Ko Connix dans la dernière trilogie, avec Adam Driver et Daisy Ridley dans les rôles principaux. À noter que le compte officiel de Star Wars sur X a célébré le 4 mai avec une vidéo des différents acteurs souhaitant aux fans un joyeux 4 mai.

May the 4th be with you.



Watch the entire #StarWars catalog streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/fXcunGFfek — Star Wars (@starwars) May 4, 2025

Plusieurs films sont actuellement en développement, notamment «The Mandalorian & Grogu» qui viendra mettre un point final à la série lancée sur Disney+ avec Pedro Pascal de retour dans le costume du chasseur de prime, et les présences de Jeremy Allen White et Sigourney Weaver au générique. Ryan Gosling tiendra le rôle principal d’un film développé par Shawn Levy (Stranger Things), dont la sortie est prévue le 28 mai 2027. Enfin, Daisy Ridley reprendra le rôle de Rey dans une suite la dernière trilogie en date.