«Anges & Cie» : de quoi parle cette comédie avec Elodie Fontan et Romain Lancry ?

Elodie Fontan et Romain Lancry se donnent la réplique dans «Anges & Cie», en salles ce mercredi. Une comédie fantastique qui parle d'amour et de destin.

Son nom est indissociable de la bande à Fifi. Elodie Fontan a délaissé ses copains, dont son compagnon Philippe Lacheau, pour se glisser dans la peau d’un ange-gardien dans «Anges & Cie», qui sort au cinéma ce mercredi 7 mai. Dans cette comédie romantique qui flirte avec le fantastique, l’actrice fait équipe avec Romain Lancry que l’on a vu dans «Taxi 5» de Franck Gastambide ou «Les crevettes pailletées», et qui cosigne le scénario avec le réalisateur Vladimir Rodionov.

Les deux comédiens ont donc accepté de revêtir la combinaison violette d’anges-gardiens pour jouer Raphaëlle, la bonne élève, et Gabriel, le fumiste. Le duo a pour mission de séparer Paul et Léa, deux humains qui se recroisent dix ans après leur rencontre mais ne doivent absolument pas tomber amoureux. En cas d’échec, Raphaëlle verra sa promotion d’Archange lui passer sous le nez et Gabriel sera condamné à vivre sur Terre.

Plusieurs talents de la scène humoristique au casting

Ce long-métrage, qui a été mis en scène sans le recours à «des effets spéciaux démesurés», donne lieu à de nombreux rebondissements et des scènes savoureuses servies par une belle brochette d’acteurs et de représentants de l’humour comme Julien Pestel, Maxime Gasteuil, Joséphine Draï, Thomas VDB ou McFly et Carlito. On retrouve aussi au casting Shirine Boutella, François Berléand, Zabou Breitman et Simon Astier.

«Imaginer qu’il y a des êtres invisibles qui nous susurrent des choses à l’oreille et influencent nos actions en secret comme des petites voix intérieures, ça nous permettait d’aborder des questions qui nous inspirent : a-t-on chacun un 'match', une âme sœur, une personne qui nous correspond en tout point ? Faut-il croire au destin ? Ou est-ce le hasard qui guide nos existences ? Être ouvert à l’inconnu, aux différences, ne pas être fermé à ce que les autres peuvent vous apprendre, oui c’est essentiel. (…) Il est normal d’avoir peur de ce que l’on ne connaît pas mais qu’est-ce qu’on risque à essayer ? Si une personne dans le monde, après avoir vu le film, se dit ‘je vais tenter’ alors j’en serai vraiment très heureux», précise Vladimir Rodionov, qui a voulu faire de ce monde parallèle des anges gardiens un univers qui ressemble étrangement à notre vie quotidienne.