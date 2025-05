«De mauvaise foi» : on a vu cette comédie avec Pascal Demolon, et voici ce qu'on en a pensé

Réunissant notamment à l’écran Pascal Demolon et Philippe Duquesne, «De mauvaise foi», premier film d’Albéric Saint-Martin, sort au cinéma ce mercredi. Une comédie singulière tournée en partie à Paray-le-Monial.

Adapté du roman «Les Pieuses Combines de Réginald» de Thomas Hervouët, paru en 2014, et présenté hors compétition au dernier Festival de l’Alpe d’Huez, «De mauvaise foi» d’Albéric Saint-Martin, qui sort en salles ce mercredi 7 mai, mêle humour et spiritualité.

On y suit un notaire, joué par Pascal Demolon («Radiostars», «Fiasco»), qui est prêt à tout pour sauver le château familial, et surtout refuse que sa fille épouse un banquier d’affaires cynique, insupportable à ses yeux. Stratège, il envisage un mariage arrangé avec un peintre à l’esprit bohème à qui une vieille dame mourante a promis une grosse somme d’argent. Son défi : faire de lui un bon catholique. Et pour réussir sa mission, Réginald embarque sa famille à Paray-le-Monial, un lieu hautement symbolique en Saône-et-Loire.

Au plus près des croyants

«La rencontre de deux mondes dans un univers culturel où la foi tient une place importante fait inévitablement penser à 'La Vie est un long fleuve tranquille' ou 'Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?'. On a pourtant eu la volonté d’explorer une voie différente, avec une représentation des croyants plus réaliste peut-être, ceux du film sont très réels puisque nous sommes allés filmer à Paray-le-Monial pendant les sessions d’été», explique Albéric Saint-Martin dans les notes de production.

Une volonté de coller au plus près à la réalité et une envie de tourner une comédie à la française qui s’inspire des plus grands classiques du genre. «Je pense à Philippe de Broca et ses films au rythme effréné, la plupart des films du Splendid bien sûr, et Louis de Funès, pour toutes ses compositions de bourgeois autoritaires et manipulateurs, qui se serait probablement bien amusé à jouer Réginald», précise le réalisateur, qui signe un premier film très prometteur.

Une réflexion bienveillante et sans jugement

Romane de Stabenrath, Herrade Von Meier, Jean-Baptiste Lafarge, François-David Cardonnel et Philippe Duquesne complètent le casting de cette comédie décalée et légère - en apparence - qui prône un message spirituel. «Je pense que l’on peut faire de l’humour sur la foi, même rire (avec bienveillance bien entendu !) sur les pratiques de foi, que l’on soit croyant ou pas. C’est précisément cet aspect qui m’a beaucoup plu», explique Philippe Duquesne qui prête ses traits à Edmond, clerc de notaire et confident de Réginald.

Pascal Demolon renchérit : «Ce film soulève de nombreux questionnements propres à chaque être humain. La foi est un sujet très personnel mais aussi universel, y compris lorsqu’on n’est pas prédisposé à une religion en particulier. Réginald est très respectueux de la foi de sa femme et de sa fille. Peut-on dire qu’il a vraiment la foi même s’il ne la pratique pas autant que ses proches ? Il a un parcours et un cheminement de foi que je trouvais vraiment intéressant. Cela pose une vraie question : est-ce nous qui allons à la foi ou la foi qui vient à nous ? On devrait tous y réfléchir, sereinement, sans jugement».