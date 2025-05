John Wick 5 : son réalisateur Chad Stahelski annonce un film «vraiment différent»

Le réalisateur de la franchise «John Wick», Chad Stahelski, a donné des nouvelles du scénario du cinquième volet, annonçant un long métrage «différent».

Un vent de nouveauté va souffler sur la franchise John Wick. A l’occasion d’une interview accordée à Empire, son réalisateur Chad Stahelski s’est ouvert sur le futur scénario du cinquième opus de la saga. A la barre des quatre films depuis 2014, il a annoncé que la suite des aventures du célèbre tueur à gages, toujours campé par Keanu Reeves, allait prendre un nouveau virage, laissant a priori derrière elle l'organisation criminelle de la Grande Table.

«La saga de John Wick était assez bien ficelée. La seule façon de faire un 5 est donc d'avoir une nouvelle histoire qui implique John Wick», a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «Il ne s'agit pas d'une suite à la Grande Table. John a fait son deuil. Ce sera vraiment différent, et tout le monde verra la bande-annonce et dira : "Put**n de mer*e... il faut que je voie ça"».

Les projets dérivés comme terrain d'expérimentation

Il compte d’ailleurs bien s’appuyer sur les projets dérivés de la franchise, que sont la série «John Wick : Under the High Table» attendue cette année, et un film d’animation qui prendra la forme d’un préquel sans date de sortie pour l’instant, comme terrain d'expérimentation pour le 5e volet. «La série télévisée John Wick et le film d'animation sont de grandes priorités», a expliqué Chad Stahelski. «Notre idée est d'essayer certaines choses, d'explorer certaines pistes et d'utiliser ces deux propriétés pour nous catapulter vers les idées de «John 5», a-t-il souligné.

Pour l’heure, le cinquième volet cinématographique n’a aucune date de sortie officielle. Une chose est sûre, bien que Keanu Reeves soit mort dans le 4e volet, l'acteur sera de retour dans ce 5e chapitre, avait également confirmé le réalisateur début avril lors du Comicon.

En attendant les fans pourront découvrir dès le 4 juin prochain, «Ballerina», long métrage dérivé de la franchise, dont l’intrigue se déroule entre le 3e et 4e volet de John Wick, avec Anna de Armas dans le rôle principal d’Eve Macarro, au côté de Keanu Reeves.