The Riders : voici la raison pour laquelle le film produit par Brad Pitt est en développement depuis 25 ans

Évoqué pour la première fois en 2000, l’adaptation cinématographique du roman de Tim Winton «The Riders» va avoir une nouvelle chance de voir le jour sur grand écran, grâce à l’association entre Brad Pitt et la société de production A24.

Une boucle sans fin. Cela fait 25 ans que l’adaptation cinématographique du roman de Tim Winton «The Riders» est en discussion, sans qu’aucun projet ne voie finalement le jour. Une nouvelle équipe emmenée par Brad Pitt et sa société Plan B, ainsi que la prestigieuse société de production A24, a décidé de se lancer dans l’aventure avec le réalisateur Edward Berger - à qui on doit notamment «Conclave» et «À l’Ouest rien de nouveau» - derrière la caméra.

Publié en 1994, acclamé par la critique, les droits d’adaptation du roman de Tim Winton ont été vendus une première fois en 2000 à la productrice Susie Brooks-Smith et sa société britannique Cylo Film. Il faudra attendre 2012 pour que la pré-production soit lancée, avec Sam Worthington (Avatar) dans le rôle principal, et Timothy Spall et Charles Dance (Game of Thrones) à ses côtés. La réalisation avait été confiée à Robert Connolly, avec un tournage prévu pour 2013 et une sortie l’année suivante. Mais rien ne se passera.

La présence de Brad Pitt a tout changé

Une nouvelle mouture avec Fabian Wullenweber à la mise en scène, ainsi que Mark Strong et Liam Hemsworth à l’affiche sera tentée, avant d’être elle aussi abandonnée. L’échec d’une autre tentative, avec une nouvelle équipe, peu de temps après semblera sceller l’avenir de cette adaptation, jusqu’au jour où les droits ont été acquis par Ridley Scott. Là encore, des discussions ont eu lieu avec le scénariste David Kajganish, sans mener à une quelconque finalité. Ce dernier et Ridley Scott seront toutefois associés à l’effort mené par Brad Pitt, dont la présence aurait été déterminante, et A24 qui espèrent lancer la production au début de l’année 2026, ce qui mettrait fin à plus de 25 ans de stagnation.

L’histoire est celle d’un homme, Scully, qui traverse l’Europe avec son épouse, Jennifer, jusqu’au jour où ils tombent amoureux de l’Irlande. Le couple décide d’y acheter une ferme que Scully va patiemment rénover pour accueillir sa femme et leur fille, Billie, pendant des semaines. Pendant ce temps-là, Jennifer repart en Australie pour vendre leurs biens. Le jour où il vient les chercher à l’aéroport, Scully ne trouve que sa fille de 7 ans, Billie. Il n’y a aucun mot, aucune explication qui permet d’expliquer l’absence de son épouse. Et le choc de la situation a laissé Billie sans voix. En un instant, la vie de Scully vient de basculer.