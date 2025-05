The Beatles : Barry Keoghan a refusé de jouer de la batterie devant Ringo Star lors d'une visite chez lui

Invité de l’émission Jimmy Kimmel Live, Barry Keoghan a révélé avoir rendu visite à Ringo Starr chez lui, ce dernier lui proposant de jouer sur sa batterie. Une proposition que le comédien, qui va incarner le batteur des Beatles dans le biopic de Sam Mendes, a refusé.

Trop de pression. Barry Keoghan a confié avoir récemment rendu visite à Ringo Starr dans le cadre du biopic décliné en quatre volets consacré au groupe britannique légendaire The Beatles, dont la réalisation a été confiée à Sam Mendes. «Je suis allé le voir chez lui et il a joué de la batterie pour moi», s’est enthousiasmé le comédien de 32 ans dans l’émission Jimmy Kimmel Live. «Il m’a demandé si je voulais jouer, mais il était hors de question que je joue devant Ringo», a-t-il confié dans la foulée.

Impressionné par l’ancien membre du Fab Four, Barry Keoghan révèle qu’il était particulièrement nerveux de se retrouver dans la même pièce que Ringo Starr, qu’il n’arrivait pas à regarder dans les yeux. «Je lui parlais, sans pouvoir le regarder dans les yeux. J’étais nerveux, comme je le suis maintenant. Mais il m’a dit : ‘Tu peux me regarder’», précise-t-il. «Mon travail est d’oberver, et de capter ses manies et de l’étudier. Je veux révéler son côté humain et lui donner des sentiments, pas seulement l’imiter», ajoute-t-il.

En avril dernier, Sam Mendes s’était exprimé sur le projet de quatre films consacrés aux Beatles – un film centré sur chacun des membres – et dévoilé les noms des quatre acteurs choisis pour les incarner à l’écran. Ainsi, Paul Mescal incarnera Paul McCartney, Joseph Quinn sera George Harrison, Barry Keoghan prendra le rôle de Ringo Starr, tandis qu’Harris Dickinson héritera de celui de John Lennon. Ils bénéficieront d’une sortie simultanée au cinéma en avril 2028.