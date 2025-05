Chico & The Gypsies : une symphonie gitane au Palais des Congrès pour leur 45 ans de carrière

Le 24 mai 2025, Chico & The Gypsies célèbrent 45 ans de carrière au Palais des Congrès avec un concert symphonique inédit. Portés par 80 musiciens et des invités prestigieux, leurs tubes cultes résonneront dans une version grandiose, entre rumba, flamenco et symphonie.

Le 24 mai 2025, le Palais des Congrès de Paris vibrera au rythme d’un concert exceptionnel : pour célébrer leurs 45 ans de carrière, Chico & The Gypsies proposent un spectacle inédit où leurs plus grands succès rencontreront la majesté d’un orchestre symphonique.

Portés par 80 musiciens classiques sous la direction artistique de Vahan Mardirossian, des titres cultes comme «Bamboleo», «Djobi Djoba» ou «Volare» prendront une nouvelle ampleur grâce la richesse et la profondeur d’un orchestre symphonique.

Ce projet unique promet de faire dialoguer deux univers musicaux que tout semble opposer, mais que Chico parvient à unir avec une sincérité désarmante. La rumba flamenca s'enrichit ici de textures symphoniques profondes, créant une expérience immersive et résolument inédite. Des images d’archives projetées sur écran géant viendront illustrer cette odyssée musicale, ponctuée de surprises et de guests prestigieux, dont Yuri Buenaventura.

En réunissant plusieurs générations autour d’un répertoire intemporel, le spectacle incarne la volonté de Chico de transmettre un héritage, tout en se réinventant. «La musique gitane est une émotion brute. La symphonie, c’est l’élévation. Ce mariage, c’est une évidence», a-t-il confié dans un communiqué.

Ce rendez-vous unique s’adresse à tous : amoureux des rythmes gitans, curieux de nouvelles fusions musicales ou fidèles de la première heure. Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur les plates-formes officielles et sur le site du Palais des Congrès.