Festival de Cannes : SCH signe la chanson-titre du biopic le plus attendu de la quinzaine sur l’écrivain Marcel Pagnol

Le rappeur français SCH sera à l’honneur sur la Croisette à l’occasion de la 78e édition du Festival de Cannes. Il a prêté sa voix pour interpréter la chanson-titre du film d’animation le plus attendu de la quinzaine sur Marcel Pagnol.

Deux icônes marseillaises se rencontrent : le rappeur SCH signe la chanson-titre du film d'animation très attendu au Festival de Cannes, un biopic sur Marcel Pagnol, et fera le déplacement sur la Croisette pour l'occasion. «Marcel et Monsieur Pagnol», le film de Sylvain Chomet, doit être présenté en séance spéciale lors du 78e Festival de Cannes, qui se tient du 13 au 24 mai.

Le film retrace la vie de l'auteur et réalisateur marseillais, cinquante ans après sa mort. Marc Pagnol avait été président du jury en 1955 et il avait remis la première Palme d'or de l'histoire du Festival, qui lui rend hommage cette année. «C’est un honneur pour moi, Marseillais ayant passé la majeure partie de mon enfance et ma jeunesse à Aubagne, que de pouvoir faire partie de l’histoire de Marcel Pagnol», a déclaré la figure du rap français, dans un communiqué.

Dans une vidéo Konbini, SCH s’était confié plus longuement sur son affection pour l’écrivain français. «Pour moi, Manon des sources, c’est des textes qui ont un fond exceptionnel. La morale est incroyable. Ce sont des films que j’ai beaucoup regardés avec ma maman, ce sont des films qui éduquent sur pas mal de valeurs, sur l’amour aussi, et putain que c’est bien écrit. C’est génial», avait déclaré le rappeur.

«Fan de ses adaptations cinématographiques, sa dramaturgie et son sens profond de l’écriture, la nouvelle m'est parvenue comme une occasion de lui rendre un hommage à la hauteur, je l’espère, de ce qu’il aurait attendu d’un titre qui mélange deux époques, et rassemble plusieurs générations», a-t-il ajouté.