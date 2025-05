Festival de Cannes : un thriller avec Roschdy Zem et un documentaire sur Julian Assange ajoutés à la sélection officielle

Un thriller sur l'évacuation de Kaboul avec Roschdy Zem ou encore un documentaire sur le fondateur de Wikileaks Julian Assange : à cinq jours de son ouverture, le Festival de Cannes a finalisé sa sélection officielle avec quatre films supplémentaires jeudi.

Le Festival de Cannes peaufine ses sélections jusqu'aux derniers instants. Quatre films viennent d'être ajoutés aux différentes sélections alors que la Quinzaine débute, ce mardi 13 mai. Une grosse production française, «13 jours, 13 nuits» avec Roschdy Zem et Lyna Khoudri, sera présentée hors compétition. Le film, qui sort le 27 juin en France, retrace l'évacuation de l'ambassade de France à Kaboul, qui s'apprête à tomber aux mains des talibans en août 2021.

Le réalisateur chinois Bi Gan, 35 ans, qui avait présenté son précédent film en section parallèle (Un Certain regard), rejoint la compétition avec «Résurrection», qui mêlera histoire de la Chine et science-fiction dans un futur post-apocalyptique. Désormais, 22 films sont donc en lice pour la Palme d'or et parmi cette sélection se trouve le film qui succèdera à Anora, de Sean Baker, au palmarès.

Le film consacré à Julian Assange sera présenté en séance spéciale

Le documentaire «The Six billion dollar man», d'Eugene Jarecki, sera présenté en séance spéciale. Le film, consacré à Julian Assange, devait être présenté en début d'année au festival américain de Sundance mais son réalisateur l'avait finalement retiré de la sélection.

Enfin, un duo de jeunes réalisatrices françaises, Lise Akoka et Romane Gueret, remarquées pour leur premier long-métrage «Les Pires», présenteront «Ma frère» dans la section Cannes Première. Après ces ajouts, les organisateurs du 78e Festival de Cannes ont précisé que la sélection officielle était définitive.