Festival Sacrée Musique : l'Auvergne-Rhône-Alpes fait chanter son patrimoine du 16 au 25 mai

Une cinquantaine de concerts animeront des lieux d’exception en Auvergne-Rhône-Alpes, du 16 au 25 mai 2025, dans le cadre du festival Sacrée Musique. Des chœurs français et internationaux de tous styles, se produiront en mêlant musique, patrimoine et émotion.

Musique classique, gospel, jazz, polyphonies corses, musique du monde… Du 16 au 25 mai 2025, le festival Sacrée Musique s’invite dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, cinquante-trois concerts féériques illuminés à la bougie sont organisés dans les plus beaux lieux du patrimoine du territoire, à Lyon, au Puy-en-Velay, à Annecy, à Grenoble ou encore à Aix-les-Bains.

L’objectif de ce festival est de faire redécouvrir le patrimoine régional par la musique. «Ce que je trouve admirable dans le festival Sacrée Musique, c’est de faire vivre, par l’alliance de la lumière et de la musique sacrée, toutes ces chapelles, églises, basiliques et cathédrales de notre pays qui ont traversé les âges», souligne Stéphane Bern, parrain de l’événement. Et d’ajouter : «Je pense que tous, sans exception, nous pouvons être touchés par cette beauté qui nous élève et nous fait du bien».

Plusieurs chœurs français et internationaux renommés réjouiront le public de leur talent. Ainsi de Dulci Jubilo, de Balkanes, de Gospel Philharmonic Experience, ou encore du Chœur de Sartène.

Sacrée Musique promet «une expérience magnifique, destinée autant aux mélomanes qu’au grand public, mais aussi aux jeunes et aux personnes vulnérables, grâce à une série d’actions en leur faveur». Un rendez-vous à ne pas manquer. Car la contribution de nombreux donateurs a permis au festival de toucher des jeunes de quartiers prioritaires, placés en foyer d’accueil, des personnes en marge ou encore des sans-abris.