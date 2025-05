Yannick Noah révèle avoir «survécu à une profonde dépression» durant sa carrière

Yannick Noah a révélé, dans un documentaire dédié aux maladies et troubles psychiatriques, avoir «survécu à une profonde dépression» durant sa carrière. En témoignant ainsi sur ses faiblesses psychiques, le tennisman libère la parole sur un sujet encore tabou.

«Je me jette, je n'en peux plus», avoue Yannick Noah. Dans l’émission «Santé mentale, briser le tabou», diffusée mardi 6 mai sur M6, le tennisman a révélé avoir «survécu à une profonde dépression». «Ça a été compliqué parce que j’étais un peu seul. J’avais 23 ans, j’étais en pleine forme. Ma priorité, depuis que j’avais 12 ans, c’était de gagner ce tournoi à Paris. Le bonheur, c’était de gagner cette coupe. Et le lendemain, j’étais perdu. Je ne savais pas ce qui se passait», a-t-il confié.

Le dernier Français vainqueur à Roland-Garros, en 1983, a même reconnu avoir eu des pensées suicidaires. «Tous les gens autour de moi pensaient que j’étais en train de vivre ma meilleure vie, mais j’avais envie de m’envoyer en l’air, de partir. Parce qu’une fois là-haut, on ne m’a pas donné le mode d’emploi. Je marchais seul dans la rue au milieu de la nuit à Paris, j’attendais qu’il n’y ait personne, je regardais la Seine, et je me disais : ''Je me jette, je n’en peux plus''»

Un Français sur cinq touché par des problèmes de santé mentale

Pourtant, même après sa retraite, le chanteur français a souhaité rester dans le monde du tennis. A plusieurs reprises, il a dirigé l’équipe de France de Coupe Davis. Lors des Jeux olympiques paralympiques de Paris 2024, il était le capitaine de l’équipe de France masculine de tennis fauteuil.

Derrière le succès et les caméras, se cache souvent un profond mal-être. Aux côtés de Yannick Noah, d’autres personnalités telles que le nageur Florent Manaudou, la chanteuse Pomme ou encore l’acteur François Berléand, ont également partagé à l'antenne leurs aveux à ce sujet. Enjeu de santé publique majeur, la santé mentale touche près d’un Français sur cinq. Pourtant le sujet est encore considéré comme tabou par 70% des Français. Pire encore, les troubles psychiques représentent la première cause de mortalité chez les 15-35 ans. En témoignant sur leurs propres faiblesses à ce niveau-là, Yannick Noah participe à libérer la parole sur le sujet.