Foire de Paris : tout savoir sur la nocturne du samedi 10 mai

C’est bientôt la fin de Foire de Paris 2025, et pour clôturer cette édition, la nocturne prévue samedi 10 mai promet une dernière soirée de toute beauté. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de vous y rendre, pourquoi ne pas profiter de cet événement ?

C’est une tradition depuis 1904, Foire de Paris est un rendez-vous immanquable. Entre tradition et innovation, l’événement rassemble différentes cultures et différents modes de consommation. Cette fois encore, le salon préféré des Français attendait près de 400.000 visiteurs jusqu'au 11 mai.

Alors s’il est plébiscité pour son large panel d’exposants (environ 1250 exposants venus de la France et du monde entier), les animations, elles aussi, ne manquent pas, puisque cette édition 2025 compte environ 1000 heures de spectacles et d’animation. Dont une partie est prévue pour la nocturne du samedi 10 mai.

Plongée au coeur du phénomène de la K-Pop

Car le soir du samedi 10 mai, la visite sera spéciale. Au programme, dans la zone Bubble fever around Asia, un show de 100 danseurs de K-pop. Le pavillon 2.2 s’illuminera aux couleurs et aux sonorités coréennes, gratuitement pour tous les visiteurs de la foire.

C’est le créateur de contenus et artiste inspiré par la K-Pop Mathew my World qui va donner le coup d’envoi. Se succèderont ensuite les lyonnais d’Hunterland crew, puis The Bosons pour des performances et des jeux avec le public. Pour assister et participer à cet événement K-Pop, rendez-vous dès 19H.

Concert ensoleillé au Festival des Tropiques

Côté tropiques, un concert organisé par Trace, la chaîne de télévision musicale consacrée aux musiques et aux cultures urbaines, va vous faire danser de 19H30 à 22H. De quoi profiter pleinement de sa glace coco traditionnelle présente chez beaucoup d’exposants de la zone antillaise.

En début de soirée, plusieurs têtes d’affiches vont enflammer la scène du pavillon 4 : le «Diamant du Zouk» Kenedy, artiste caribéenne originaire de la Guadeloupe, l’auteur-compositeur-interprète de musique urbaine T-Stone, la chanteuse de zouk Njie, le collectif guadeloupéen T-BTS, LaRose, le parrain de la dance hall, soul et pop Misié Sadik, mais aussi la chanteuse américaine de country Dasha, dont le titre «Austin» est devenu viral dès sa sortie en 2023.

Chanter et danser, c’est aussi possible pour vous

Pour ceux qui préfèrent être sur le devant de la scène, il y a aussi une session de live karaoké prévue sur l’esplanade des régions, au pavillon 3. Grâce au groupe de reprises Beauty and the Hits, à vous le micro ! Ces trois musiciens, un pianiste, un guitariste et un percussionniste, vous accompagneront en live sur des titres pop et soul, pour que vous puissiez chanter comme si c’était votre propre concert.

Au même moment dans l’espace Guinguette, le temps est mis à l’épreuve. Les titres les plus dansants de ces dernières décennies s’enchaînent pour faire ressortir les meilleurs pas de danse qui sommeillent en vous. Pour les plus jeunes, comme les moins jeunes, l’événement carrefour des générations s’appelle «Chronologic party» et commence à 19H.

Quatre rendez-vous uniques en leur genre, pour quatre ambiances, en famille ou entre amis.