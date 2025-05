Mort de James Foley, réalisateur de «Cinquante Nuances», «Glengarry Glen Ross» et «Who's That Girl»

James Foley qui a réalisé «Glengarry Glen Ross», deux suites de «Cinquante nuances de Grey» et plusieurs clips musicaux de Madonna , est décédé à l'âge de 71 ans.

Réalisateur chevronné, James Foley est décédé mardi à son domicile de Los Angeles. Il avait 71 ans. Deadline indique que le représentant de la famille a confirmé qu'il avait rendu son dernier souffle après une bataille d'un an contre un cancer du cerveau.

Il était notamment connu pour le film «Glengarry Glen Ross» (1992). Adapté de la pièce éponyme, le long métrage racontait l'histoire de vendeurs immobiliers qui tentent de joindre les deux bouts et mettait en vedette Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Ed Harris et Alan Arkin.

Plus récemment il avait réalisé «Cinquante nuances plus sombres» (2017) et «Cinquante nuances plus claires» (2018), les suites du film à succès mondial «Cinquante nuances de Grey» qui ont rapporté 714 millions de dollars (660 millions d'euros) dans le monde entier.

Des films, mais aussi des séries et des clips

Né à Brooklyn en 1953, d’une mère femme au foyer et d’un père avocat, James Foley était diplômé de l'École des arts cinématographiques de l'Université de Californie du Sud. Il avait fait ses débuts de réalisateur avec «Reckless» en 1984, une comédie dramatique romantique avec Aidan Quinn et Daryl Hannah. Deux ans plus tard il avait réalisé «At Close Range» avec Sean Penn et Christopher Walken.

Il signera par la suite «Fear» (1996), avec Mark Wahlberg et Reese Witherspoon ; «The Chamber» (1996), avec Chris O'Donnell et Gene Hackman ; et «Perfect Stranger» (2007), avec Halle Berry et Bruce Willis.

Au cours de sa carrière il a aussi travaillé pour le petit écran, on lui doit ainsi des épisodes de séries telles que «House of Cards», «Billions», «Hannibal» et «Wayward Pines».

Il a également travaillé à de nombreuses reprises avec la chanteuse Madonna, en réalisant les clips de ses tubes «Live to Tell», «Papa don’t Preach» et «True Blue». Il a également immortalisé le film-concert du Virgin Tour et le film qui mettait la star en vedette, «Who’s that Girl» (1987).

«Je n'apprécie pas beaucoup cette tendance compréhensible à cataloguer quelqu'un ou à l'identifier comme : 'Il fait tel genre de film, donc si on fait tel autre genre, on devrait le prendre et il le fera comme les autres.' Personnellement, ça ne me dérange pas de me répéter. J'ai donc toujours suivi mon instinct, pour le meilleur et pour le pire, parfois pour le pire.»,avait-il confié dans ne interview au Hollywood Reporter.

A Movie Habit il avait confié : «Avec le recul, je prends conscience des liens entre de nombreux films».

A propos de ses personnages il avait dit : «Évidemment, des hommes aliénés et éloignés du grand public. Des groupes d'hommes et leur dynamique. Je n'y avais jamais pensé avant la fin, mais je pense que 'Confidence' (film de 2003 avec Edward Burns, Dustin Hoffman, Rachel Weisz, ndlr) est un cousin intéressant de «Glengarry», dans le sens où il s'agit d'un groupe de gars réunis en quête d'argent, de leurs allégeances et de leurs trahisons.»