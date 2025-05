Natalie Portman incarnera Rosalind Franklin, une scientifique pionnière de l'ADN, dans «Photograph 51»

Natalie Portman incarnera Rosalind Franklin dans le nouveau film de Tom Hooper («Le Discours d’un Roi») intitulé «Photograph 51», annonce Deadline. Un projet basé sur l’histoire vraie de la scientifique britannique, qui a été la première à découvrir la structure moléculaire de l’ADN, mais dont les découvertes ont longtemps été éclipsées.

Son engagement à porter à l’écran des histoires de femmes fortes et complexes s’aligne parfaitement avec le message du film. Natalie Portman devrait incarner Rosalind Franklin, la scientifique britannique qui a révélé la structure cachée de l'ADN, mais dont l'héritage a été occulté, dans le nouveau film «Photograph 51» du cinéaste oscarisé Tom Hooper.

Selon Deadline, le film, inspiré d'une histoire vraie, «dévoilera l'histoire de la brillante scientifique dont les travaux pionniers en cristallographie aux rayons X ont permis de capturer l'image révélant la structure en double hélice de l'ADN, la molécule qui porte les instructions génétiques de toute vie connue. Le film pose la question : comment (James Dewey) Watson et (Francis) Crick, scientifiques travaillant sur la même énigme dans un laboratoire concurrent, ont-ils pu recevoir le prix Nobel pour cette découverte sans même que son nom ne soit mentionné ?»

Effet Matilda

Physicochimiste britannique née le 25 juillet 1920 à Londres et morte prématurément en 1958 à 37 ans d'un cancer de l'ovaire - probablement lié à l’exposition aux radiations lors de ses recherches selon plusieurs publications - a été la première à formuler, dans un rapport non publié, la structure hélicoïdale de l'acide désoxyribonucléique (ADN). Ce sont ses résultats qui vaudront à Watson et Crick le prix Nobel. Comme le souligne France Culture, Watson finira par reconnaître, lors d’une interview en 2003, «que Rosalind Franklin aurait également mérité le prix Nobel (qui peut être remis à titre posthume, ndlr)», mais a été en grande partie évincée de sa découverte.

La jeune chercheuse, dont le cliché 51 (qui donnera son titre au film de Tom Hooper) aura été primordial, a pâti de l'effet Matilda, ce phénomène qui veut que les recherches scientifiques effectuées par des femmes soient oubliées au profit de celles réalisées par des hommes.

«Je suis attiré par les histoires inattendues de personnes invisibles alors qu'elles devraient l'être», a déclaré Tom Hooper. «Des personnages que l'histoire a oubliés et qui ont pourtant marqué l'actualité mondiale : Lionel Logue dans ‘Le Discours d'un roi’, Lili Elbe dans ‘The Danish Girl’. Mettre en lumière l'extraordinaire Rosalind Franklin, qui a rendu l'invisible visible grâce à l'ADN, puis a été rendue invisible par ses collègues et concurrents masculins, est une histoire captivante de science, de rivalité, de trahison et de rédemption que j'ai hâte de raconter. Surtout lorsqu'elle est racontée par l'écriture puissante d'Anna Ziegler (dramaturge à qui l’on doit la pièce de théâtre «Photograph 51» avec Nicole Kidman dont est inspiré le film, ndlr). Natalie Portman apportera son intelligence féroce, son intensité, son génie et son esprit pour éclairer Rosalind. Je me réjouis de collaborer avec Natalie», a-t-il ajouté.