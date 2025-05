DJ Snake : l’artiste français en concert ce samedi soir au stade de France pour un «Final show»

Le célèbre DJ et producteur français, DJ Snake, se produit ce samedi soir au stade de France (Saint-Denis). Un «dernier» concert qui affiche complet devant quelque 80.000 spectateurs.

Son dernier concert en solo à Paris ? Après quinze ans de carrière et des collaborations avec les plus grands artistes du monde entier, DJ Snake, a fixé un ultime rendez-vous ce samedi soir dans l’enceinte dionysienne à tous ses fans, pour un concert dont les places s’étaient intégralement vendues en décembre 2023 en l’espace de trois minutes.

«The Final Show» (le dernier concert) : si ces trois mots en tête d’affiche du concert laissent peu de place au doute, DJ Snake avait confié l’année dernière son intention d’en rester là, estimant qu’il ne pourrait pas «aller plus haut et plus fort que le stade de France. On fera quoi après, on va retourner au Parc des Princes ? Je finirai mon album et après je prendrai une décision.»

Une fin de carrière crédible ?

Néanmoins depuis, l'artiste, qui a eu droit à sa statue de cire au musée Grévin, n’a toujours pas sorti de troisième album. Si une retraite à seulement 38 ans semble peu crédible, DJ Snake a toutefois nuancé ses propos lundi dernier sur France Inter, indiquant que ce serait son «dernier concert en solo».

Et plus d'un an après avoir acheté leur place, les fans semblent plus impatients que jamais sur les réseaux sociaux à l'idée de rencontrer la superstar mondiale aux milliards de streams et de vues sur les plates-formes.

«CE SOIR C’EST LE CONCERT DE DJ SNAKE !!!!!!!!!!!», s’est exclamée une internaute sur X. «Ça va être une dinguerie», a affirmé une autre.

Tous ces messages ont été repartagé sur le compte de l’artiste, qui en a profité pour reposter une vidéo suggérant que des invités devraient être prévus ce soir. A noter que le DJ français va investir l'AccorArena dans la foulée du Stade de France (de minuit à 6h du matin), pour un «After Show» avec d'autres DJ.