Les 5 albums pop à écouter avant l’été

Avec l’arrivée des beaux jours, les occasions de sorties se multiplient, et avec elles, les motifs pour écouter de la musique. Pour les trajets en voiture, les pique-niques, ou encore pour les soirées en extérieur, deux points non négociables : fraîcheur et bonne humeur. Alors voici cinq albums, dont la sortie est imminente, qui n’en manquent pas.

Ils sont jeunes, beaux, et surtout très attendus. Ces cinq stars ont passé plusieurs mois à concocter le cocktail musical parfait pour accompagner journées et soirées avant l’été. Et le monde s’apprête à découvrir le fruit de leur travail.

«Funny little fears» de Damiano David, sortie le 16 mai 2025

Sa carrière solo est toute fraîche ! Après les succès des quatre premiers singles extraits de son album, Damiano David a conforté ses fans et les autres : «Funny little fears» sera une réussite. De quoi faire découvrir au public une autre facette de l’ancien chanteur du groupe de rock Måneskin, gagnant de l’Eurovision.

Malgré quelques déçus, son virage pop mélancolique a séduit une grande partie de l’Europe et des Etats-Unis, puisque «Born with a broken heart» s’est classée 4e des charts en Italie, 21e en France, 89e aux Pays-Bas et 54e en Suisse. Avec «Voices», l’Italien promet un album éclectique puisqu’il puise dans des influences soul, en plus d’une base pop assumée.

Au total, «Funny little fears» («Petites drôles de peurs») contient douze titres, dont quatre déjà dévoilés. Plus qu’à attendre le 16 mai pour découvrir les huit autres !

«Music for people who believe in love» de Joe Jonas, sortie le 23 mai 2025

Bien qu’habitué à présenter des projets de groupe, avec les Jonas Brothers ou encore DNCE, Joe Jonas a bel et bien une carrière solo bien entamée. Après un premier album solo «Fastlife» très électro pop en 2011, l’artiste de 35 ans revient en force ce printemps pour présenter un album fleuri, good vibes, léger et entraînant.

Récemment marqué par son divorce avec Sophie Turner, l’auteur-compositeur-interprète dont le succès n’est plus à prouver a intitulé son album «Music for people who believe in love», soit «Musique pour ceux qui croient en l’amour». Une façon de dévoiler un style de musique tout neuf, quelque peu éloigné des mélodies explorées par les Jonas Brothers en vingt ans de carrière.

Désormais, c’est une nouvelle ère qui attend le public : un Joe Jonas tout en pop, soft-rock et même new wave. Un joli mélange pour des titres ensoleillés : What this could be, Heart by heart, et avant eux, l’hymne personnel sur la résilience Work it out, qui compte près de 5 millions de streams sur Spotify. Reste à voir les dix autres nouveaux titres qui seront dévoilés le 23 mai… Dont un duo avec Louane !

«Something beautiful» de Miley Cyrus, sortie le 30 mai 2025

Elle est la reine du changement. Après la pop-rock, la pop-country, la dance-pop, le hip-hop/R&B, le psychédélic, la disco-funk et la pop-punk, Miley Cyrus explore l’opéra-rock-pop. Inspirée cette fois-ci par l’iconique album «The Wall» de Pink Floyd, et reconnue pour sa capacité à se réinventer et à traverser les genres, en près de vingt ans de carrière, l’ancienne égérie Disney Channel a su passer de la pop adolescente à de nombreux registres, ce qui fait d’elle une des artistes les plus caméléons de sa génération.

Pour l’instant, trois singles dévoilés sont hypnotiques, épiques, symphoniques et singuliers. Avec une vraie esthétique artistique rétro, les titres «Prelude», «Something beautiful» et «End of the world» s’enchaînent visuellement et musicalement dans une vidéo publiée le 4 avril. Quant à «More to lose», le contraste est grand : l’image nuageuse est en noir et blanc, pour une mélodie qui rappelle ses balades. Un album donc expérimental et éclectique, semblable à un univers de comédie musicale, option envisagée un temps par l’artiste elle-même. A découvrir le 30 mai.

Un film prévu pour juin va d’ailleurs accompagner la sortie de l’album.

«Addison» d’Addison Rae, sortie le 6 juin 2025

Carton plein sur les réseaux sociaux, tube international… L’influenceuse aux 88 millions d'abonnés Addison Rae, devenue chanteuse et actrice, est dans toutes les oreilles depuis la sortie de son single «Diet Pepsi», le 9 août 2024.

Plus de 365 millions d’écoutes sur Spotify en moins d’un an, 54e place du Billboard Hot 100 aux États-Unis, top 10 au Royaume-Uni, en Irlande et à Singapour, le titre pop «Diet Pepsi» est accrocheur, mélangeant synthé-pop et modulations vocales, et évoquant la jeunesse, la passion et la nostalgie, marque un tournant dans la vie d’Addison Rae. Ont suivi «Aquamarine», «High fashion» et «Headphones on», des morceaux rappelant les débuts de Lana del Rey.

Les fans ont eu un aperçu prometteur de la Addison Rae popstar, va-t-elle confirmer sa position grâce aux douze nouveaux titres ? Réponse le 6 juin.

«American heart» de Benson Boone, sortie le 20 juin 2025

Impossible d’être passé à côté du phénomène Benson Boone et de son punchy «Beautiful things». Le titre a ponctué presque tous les programmes télé de ces derniers mois, de quoi avoir l’air en tête, à chaque fois. Mais Benson Boone, c’est aussi «Ghost town», «In the stars», «Nights like these», «Cry», «Slow it down»,… La liste des succès est longue pour cet ancien candidat d’American idol, qu’il avait volontairement quitté en 2021, juste avant la finale.

Qualifiée de pop sincère, sa musique s’inscrit dans un registre authentique, mais commercialement plaisant. Alors entre ses pirouettes spectaculaires sur scène et ses ballades puissantes qui prennent aux tripes, Benson Boone a connu un grand succès avec son premier album «Fireworks & rollerblades». C’est donc tout naturellement qu’il revient le 20 juin avec «American heart», dont le premier titre «Sorry I’m here for someone else» confirme la teneur : une voix émotionnelle, mais un style plus dynamique avec des sonorités pop rock. Une énergie solaire, plus entraînante, portée par des synthés pulsés et une rythmique pop accrocheuse. Un album de 10 titres qui s’annonce parfait pour les beaux jours !

Ces cinq artistes pop bien ancrés dans la pop explorent chacun des styles audacieux, pour une large palette musicale à écouter avant l’été.