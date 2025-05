Voici 3 nouveaux festivals à découvrir cet été

Pour les amoureux de musique et de bonne ambiance, l’été rime inévitablement avec festival, pour danser, chanter et manger au rythme de leurs artistes préférés. Beaucoup de rendez-vous font désormais partie du paysage, mais quelques nouvelles pépites se distinguent et commencent à faire leurs preuves, même à leurs débuts.

Lollapalooza, Rock en Seine, Les déferlantes, HellFest, Solidays, We love green… On connaît tous ces événements bien ancrés dans le paysage culturel estival. Mais, même s’il semble difficile pour de nouveaux rendez-vous d’émerger, certains gagnent déjà en popularité et en reconnaissance dès leurs premières éditions. Voici une sélection de festivals qui font leurs premiers pas, ou qui se réinventent cette année.

Hypnotize festival, en juin à Lyon et en septembre à Bordeaux

C’est le nouvel événement majeur pour les fans de rap. Le Hypnotize festival arrive les 13 et 14 juin à Lyon, puis les 5 et 6 septembre à Bordeaux, pour sa première édition ! Et pour cette nouvelle aventure, les programmateurs ont sorti le grand jeu. Plus de 20 artistes, dont de très grandes têtes d’affiches, sont attendus : Dadju, Booba, SCH, Leto, Vald, Maureen, Jolagreen23, Aupinard… Il fait ses débuts mais ce rendez-vous s’impose déjà comme une référence dédiée à la culture rap et urbaine.

En plus des concerts, des animations vont ponctuer la journée des festivaliers. Entre battles de rap, démonstrations de breakdance, street art et tatouages, l’offre est complète. Côté nourriture, une dizaine de food trucks permettront aux plus gourmands de se restaurer. Accessible aux mineurs de 12 à 15 ans accompagnés d’un adulte, quelque 25.000 spectateurs sont attendus à Bordeaux. De quoi célébrer collectivement la diversité et la richesse de la scène rap actuelle.

Golden coast festival, en septembre à Dijon

La capitale bourguignonne se transforme, elle aussi, le temps d’un weekend en scène vibrante du rap et de la culture urbaine. Après une première édition réussie l’année dernière, la programmation de cette édition 2025 est vertigineuse pour les amoureux de rap et de hip-hop. Gims, Ninho, Gazo, Niska, Big Flo & Oli, Hamza, Laylow, Kaaris, IAM, Rim’K, Lacrim, La Fouine, MC Solaar, Jolagreen23, Tif, Genezio… Une soixantaine d’artistes à succès, qui confirment la place grandissante du festival dans le paysage estival.

Pendant trois jours festifs ponctués de concerts, les festivaliers pourront se balader dans un village 100% urbain avec des animations dans le thème : tatouages éphémères, strass dentaires, shops vintage, bornes d’arcade et terrain de basket. Avec une quarantaine de stands foodtrucks. Un camping est même installé à l’intérieur de la zone pour permettre de profiter jour et nuit de l’événement, du 5 au 7 septembre.

Marvellous Island Festival, en septembre à Vaires-Torcy

Pour sa treizième édition, le Marvellous Island Festival fait peau neuve ! L’événement électro propose une expérience inédite au cœur de l’île de loisirs de Vaires-Torcy en Ile-de-France, pour un cadre naturel rare : plage, forêt et lac. En tout, cinq scènes, majestueuses ou intimistes, accueilleront plus d’une centaine d’artistes, francophones et internationaux, éclectiques. D’une part, des grands noms de la house et techno comme Bon entendeur, Mind against, Brina Knauss, Romain Garcia, Hugel. De l’autre, des incontournables de la rave et de la trance : Dyen, Creeds, Clara Cuvé, Basswell. Avec en prime un espace consacré à la house minimal et afro/desert house, avec une touche d’oriental.

En plus d’une programmation XXL, le festival propose aux près de 33.000 festivaliers attendus de découvrir des artistes locaux en partenariat avec la région Ile-de-France et la SACEM. Tout comme le Golden coast festival, il est possible de dormir sur place en réservant une place dans l’espace camping d’une capacité de 1.500 personnes pour profiter au mieux les 7 et 8 juin.