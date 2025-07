14-Juillet : des personnalités du monde de la culture distinguées de la Légion d’honneur

La promotion de la Légion d’honneur du 14 juillet distingue plusieurs figures du monde de la culture. Deux artistes sont promues commandeures, trois personnalités accèdent au grade d’officier, et de nombreux auteurs, musiciens ou acteurs sont faits chevaliers.

À l’occasion de la fête nationale, de nombreuses personnalités culturelles ont été promues ou décorées dans l’ordre national de la Légion d’honneur.

Catherine Lara, violoniste et auteure-compositrice-interprète emblématique, accède au grade de commandeur. Déjà faite officière en 2002, elle est distinguée pour l’ensemble de sa carrière musicale et son engagement artistique.

Sylvie Vartan, icône de la chanson française et actrice, est elle aussi promue commandeure. Officière depuis 2010, elle rejoint ainsi le cercle très restreint des personnalités culturelles à atteindre ce haut rang.

Pharrell Williams décoré chevalier

Parmi les personnalités internationales, l’artiste américain Pharrell Williams, figure majeure du monde artistique, est nommé chevalier, tout comme le pianiste chinois Lang Lang, réputé sur la scène classique mondiale.

Des figures de la culture en France également à l’honneur

Le grade de chevalier est également attribué à plusieurs personnalités françaises issues de divers horizons culturels.

Côté musique, Jean-Louis Aubert, Véronique Sanson et Kareen Guiock Thuram sont décorés. L’humoriste Sophia Aram, l’écrivaine Emilie Frèche, l’écrivain Marc Lévy, l’écrivaine Alexandra Lapierre, l’éditrice Maxime Catroux ou encore la compositrice Graciane Finzi rejoignent aussi l’ordre.

Dans le monde de l’audiovisuel et du spectacle, les actrices Fanny Cottençon, Delphine Depardieu et Léa Drucker sont honorées, tout comme Firmin Gruss, directeur d’une compagnie de cirque, et Marion Papillon, galeriste.

Le patrimoine, le cinéma et les arts visuels distingués

Plusieurs professionnels œuvrant pour la valorisation du patrimoine sont également distingués, comme Frédéric Andrès, maître artisan ferronnier d’art, ou Isabelle Baudoin, spécialiste de la restauration de vitraux.

Le producteur de cinéma Paul Rassam, le directeur artistique Alain Lahana, la directrice de théâtre Laurence de Magalhaes et Bruno Laforestrie, acteur du développement radiophonique, figurent eux aussi parmi les nouveaux chevaliers.

Trois figures sont promues au rang d’officier : Bernadette Chirac, présidente d’honneur des Pièces Jaunes, est distinguée pour son engagement de longue date en faveur de la solidarité. Le chef d’orchestre Bertrand de Billy, chevalier depuis 2012, voit également sa distinction évoluer, tout comme Chantal Colleu-Dumond, directrice d’un festival international d’art des jardins.

La liste complète :

Grade de commandeur

-Catherine Lara, auteure-compositrice-interprète, officière depuis le 10 avril 2002.

-Sylvie Vartan, chanteuse et comédienne, officière depuis le 27 mai 2010.

Grade d'officier

Bernadette Chirac, président d'honneur des Pièces Jaunes

-Bertrand de Billy, chef d'orchestre

-Chantal Colleu-Dumond, directrice d'un festival international d'art des jardins.

Grade de chevalier

-Pharrell Williams, artiste américain

-Lang Lang, pianiste chinois

-Alexander Thorsten, citoyen allemand, directeur général de l'Opéra national de Paris

-Sophia Aram, humoriste

-Patrick Chauvel, reporter-photographe

-Glenn Lowry, directeur du MoMA à New-York

-Andreï Makine, écrivain et membre de l'Académie française

-Frédéric Andrès, maître artisan ferronnier d'art

-Isabelle Baudoin, conservatrice-restauratrice de vitraux

-Emilie Freche, écrivaine, réalisatrice, scénariste et éditrice

-Kareen Guiock Thuram, journaliste et musicienne

-Jean-Louis Aubert, auteur-compositeur-interprète

-Maxime Catroux, éditrice

-Fanny Cottençon, actrice

-Delphine Depardieu, actrice

-Léa Drucker, actrice

-Graciane Finzi, compositrice

-Firmin Gruss, directeur d'une compagnie de cirque

-Eléonore Ladreit de Lacharrière, présidente d'une fondation culturelle

-Bruno Laforestrie, directeur du développement d'une radio

-Alain Lahana, agent artistique

-Alexandra Lapierre, écrivaine

-Marc Lévy, écrivain

-Laurence de Magalhaes, directrice d'un théâtre

-Marion Papillon, galeriste

-Paul Rassam, producteur de cinéma

-Véronique Sanson, auteure-compositrice-interprète-pianiste

-Bernadette Chirac, président d'honneur des Pièces Jaunes

-Bertrand de Billy, chef d'orchestre

-Chantal Colleu-Dumond, directrice d'un festival international d'art des jardins.

-Bertrand de Billy, chef d'orchestre

-Chantal Colleu-Dumond, directrice d'un festival international d'art des jardins.