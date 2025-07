«South Park» : nouvelle saison reportée, disparition des plates-formes de streaming... Que se passe-t-il avec la série animée ?

Très attendue par les fans, la saison 27 de «South Park» n'a pas été diffusé comme convenu le 9 juillet sur la chaîne Comedy Central. Le dessin animé est également introuvable sur les plates-formes de streaming, en dehors des Etats-Unis.

«Oh mon dieu, ils ont tué Kenny !» Ce célèbre running gag autour des morts récurrentes du personnage de Kenny McCormick dans «South Park» est introuvable en France depuis ce 14 juillet.

Faute d'un accord sur les droits de diffusion à l'étranger de ce dessin animé américain, cette série a disparu des plates-formes de streaming, en dehors des Etats-Unis. Pire, la saison 27, attendu le 9 juillet dernier, n'a toujours pas été diffusée.

Un conflit ouvert entre la série et son diffuseur

Selon The Hollywood Reporter, Trey Parker et Matt Stone, les créateurs des aventures de Stan Marsh, Kyle Broflovski, Éric Cartman et Kenny McCormick, sont en conflit avec Paramount Global, le groupe détenant Paramount + et Comedy Central, où la série a toujours été diffusée.

Selon le média californien, la saison 27 devrait être disponible le 23 juillet si la bataille juridique se conclut par un accord. Les créateurs de la série ont critiqué publiquement ce retard, engendré selon eux par la fusion de Paramount avec le groupe Skydans.

Habituellement, «South Park» est disponible en France sur My Canal et Amazon Prime.

Depuis ses débuts le 13 août 1997, «South Park» a remporté cinq Emmy Awards. Sa popularité lui a permis d'être renouvelé jusqu'en 2027 avec au moins quatre saisons supplémentaires ainsi que plusieurs téléfilms.