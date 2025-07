Été 2025 : une sélection de jeux de cartes et de société pour décrocher des écrans pendant les vacances

Découvrez notre sélection de jeux de cartes et de société, parfaits pour s’amuser en famille ou entre amis et pimenter vos vacances. Rire et bonne humeur garantis, même loin des écrans !

Quoi de mieux qu’un bon jeu de société pour rassembler petits et grands autour de la même table ? L’été est le moment parfait pour décrocher des écrans et renouer avec des plaisirs simples. Que l’on soit à la plage, en montagne ou simplement dans le jardin, les vacances estivales offrent de multiples occasions pour rire et partager de vrais moments avec ceux que l’on aime. Voici une liste de jeux parfaits pour l’été : faciles à transporter dans vos valises, simples à comprendre et surtout, redoutablement efficaces pour se divertir.

Skyjo, le nouveau classique

Si vous ne connaissez pas encore Skyjo, il est temps de vous approprier les règles de cet incontournable. La recette de son succès ? Une mécanique simple, des parties rapides, un peu de chance et des rires assurés !

© Blackrock Games

Principe : Les joueurs disposent de douze cartes face cachées devant eux. Après en avoir retourné deux, chaque joueur tire tour à tour une carte dans la pioche ou dans la défausse. Dans le premier cas, il peut décider de l’échanger contre l’une des siennes ou bien de la remettre à la défausse sous réserve de révéler une des siennes.

Dans le second cas, il est contraint de l’échanger immédiatement contre l’une de ses douze cartes et de la poser face visible. Les tours se succèdent ainsi, jusqu’à ce qu’un joueur ait révélé toutes ses cartes. Chacun compte les points de ses cartes. Les manches s'enchaînent jusqu’à ce qu’un joueur ait atteint 100 points. Celui qui a cumulé le moins de points remporte la partie. Pour plus de folie, optez pour l’extension Skyjo Action.

Skyjo, éditeur Blackrock games, à partir de 8 ans, de 2 à 8 joueurs, 15,50 €.

Crack List, Astucieux mélange du P’tit bac et du Uno

Le jeu parfait pour tester vos réflexes en culture générale. Finies les catégories prénoms, pays, animaux ou métiers. Place à des centaines de thématiques revisitées aussi bien absurdes, polémiques qu’hilarantes.

Yaqua Games

Principe : La partie commence autour d’une liste. Les joueurs possèdent huit cartes. Tour à tour, chacun a vingt secondes pour proposer une réponse qui commence par l’une de ses cartes.

Par exemple, pour la liste mots en «uche», le joueur peut jouer la carte A pour autruche, ou la carte B pour cruche. Ainsi de suite, sauf si une carte action vient changer la donne !

Crack List, éditions Yaka games, à partir de 10 ans, de 2 à 8 joueurs, 19 €.

magic : l'Assemblée, boîte d'apprentissage

© Wizards of The Coast

Le jeu Magic n'est pas nouveau, et fait figure de grand classique depuis sa création en 1993. Jeu de carte à jouer et à collectionner, il fait le bonheur des fans de Fantasy et de tactique, avec ses decks modulables quasiment à l'infini, et de nouvelles éditions ou extensions régulièrement proposées (les deux dernières, Assassin's creed et Final Fantasy, séduisants surtout les gamers). Mais depuis quelques temps, l'éditeur Wizards of The Coast propose la boîte Fondations, crée spécialement pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure, et qui comporte tout ce qu'il faut (guide, compteurs de points...) pour entamer une partie, y compris des tapis de jeu bien utile pour s'organiser.

Principe : chaque joueur dispose d'un deck de 60 cartes (objets, lieux, sorts, créatures) qu'il a choisi lui-même selon le stock dont il dispose, et de 20 points de vie. Il existe cinq couleurs ou familles de cartes, représentant différentes «magies», chacune avec ses caractéristiques. Le but est de réduire les points de vie de l'adversaire à zéro, en utilisant pour cela des cartes de créatures à invoquer, ou des sorts à lancer, en utilisant pour cela des cartes de «terrain» fournissant le «mana». Le jeu s'effectue au tour par tour, chaque participant tirant une nouvelle carte à chaque fois. Chaque partie dure en générale un peu moins d'une heure.

Magic : The Gathering, boîte Fondations, éditeur Wizards of The Coast, 29,90 €.

Kluster, le jeu de combat magnétique

Avec Kluster, développez vos capacités de réflexion et de logique tout en vous amusant. Ce jeu d’adresse enchantera les as de la dextérité.

© Borderline

Principe : Tour à tour, les joueurs doivent placer des pierres magnétiques, préalablement réparties de façon équitable entre eux, dans une zone délimitée par une corde. Celui qui parvient à toutes les poser remporte la partie. Prenez garde : si les pierres s’aimantent entre elles, le joueur les ramasse toutes.

Dans ce jeu d’ambiance, tous les coups sont permis : les joueurs peuvent aussi bien déplacer la corde que faire bouger les pierres grâce au champ magnétique des leurs. Mais attention, toutes les pierres n’ont pas exactement la même taille.

Kluster, éditions Borderline, à partir de 14 ans, de 1 à 4 joueurs, 19 €.

Akropolis, à la gloire de la Grèce antique

Le destin d’une cité grecque repose entre vos mains. Avec Akropolis, vous allez bâtir une ville prospère et harmonieuse.

© Gigamic

Principe : Les joueurs choisissent à chaque tour une tuile pour la placer dans sa cité. En assemblant des tuiles hexagonales toujours proposées par groupes de trois, les joueurs construisent une cité florissante : habitations, temples, marchés, jardins, casernes… Attention, chaque type de quartier a ses exigences, et cela demande de bien agencer les tuiles entre elles pour optimiser au mieux l’espace.

Ainsi, chaque tuile doit être placée de façon adjacente à une tuile déjà existante, ou empilée. De même, une tuile superposée doit être entièrement supportée par trois hexagones de niveau inférieur. Le jeu se termine lorsque toutes les tuiles ont été jouées et dès que chaque joueur a achevé la construction de sa cité. Le joueur ayant le plus grand nombre de points remporte la partie.

Akropolis, édition Gigamic, à partir de 8 ans, de 2 à 4 joueurs, 25 €.

«TTMC – Tu te mets combien», parfait pour briller en société

Surestimez-vous vos connaissances en culture générale ? TTMC vous le dira. Encore plus amusant qu’un simple quizz, ce jeu vous permet de vous auto-évaluer sur une multitude de thèmes, après avoir déterminé votre niveau sur une échelle de 1 à 10.

© TTMC

Principe : Chaque joueur pioche une carte et lit le thème indiqué. Il choisit en fonction, un niveau entre 1 à 10 suivant sa confiance dans le thème. Par exemple, «tu te mets combien en dinosaure ?» S’il répond correctement, il avance du nombre de cases correspondant à son niveau ; dans le cas contraire, il reste sur place.

Les tours s’enchaînent jusqu’à ce qu’un joueur ou une équipe atteigne la case finale. S’il répond correctement à une question de niveau 7, il gagne la partie.

TTMC – Tu te mets combien, éditions TTMC, à partir de 10 ans, de 2 à 9 joueurs, 36 €.