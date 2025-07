«Moi qui t'aimais»: Marina Foïs et Roschdy Zem se dévoilent en Simone Signoret et Yves Montand dans la bande-annonce

Dans «Moi qui t’aimais» de Diane Kurys, Marina Foïs et Roschdy Zem incarnent le couple mythique Simone Signoret et Yves Montand. Le film dont la bande-annonce a été dévoilée ce mardi, sortira au cinéma le 1er octobre prochain.

Une histoire d’amour mythique portée sur grand écran. Simone Signoret et Yves Montand vont reprendre vie sous les traits de Marina Foïs et Roschdy Zem dans le nouveau film de Diane Kurys, «Moi qui t’aimais», attendu en salles le 1er octobre prochain.

Dans la bande-annonce qui a été mise en ligne ce mardi 15 juillet, les acteurs apparaissent métamorphosés – pour le meilleur et pour le pire – et tentent de retranscrire une époque et un couple qui est devenu iconique. «Elle l’aimait plus que tout, il l’aimait plus que toutes les autres. (…) Hantée par la liaison de son mari avec Marilyn Monroe et meurtrie par toutes celles qui ont suivi, Signoret a toujours refusé le rôle de victime. Ce qu’ils savaient, c’est qu’ils ne se quitteraient jamais», précise le synopsis.

Ce scénario, la réalisatrice Diane Kurys l’a écrit pendant cinq ans avec Martine Moriconi. «Cinq ans de recherches : entretiens dans la presse, à la radio, à la télévision, rencontres avec les proches du couple. On a lu tout ce qui a été publié sur Signoret, sur Montand. On a écouté et regardé toutes leurs interviews. Et puis, on a revu leurs films. Il fallait qu’on s’imprègne de leurs vies autant que de leurs filmographies pour comprendre la mécanique subtile de ce binôme à la fois public et secret. Leurs carrières, leurs brouilles, ce qu’ils révélaient à demi-mot lors des interviews. C’était un travail long, minutieux et essentiel», explique-t-elle dans le dossier de presse.