Paris : 6 idées de sorties gratuites à faire absolument en famille ou entre amis cet été

Concerts, cinéma, expos... C'est bien connu, pendant les vacances d'été, les évènements culturels poussent comme des champignons dans la capitale. Mais au grand désarroi des vacanciers ou des Franciliens, ils ne sont pas toujours gratuits. En famille ou entre amis, voici six activités incontournables à faire cet été à Paris sans débourser un euro.

Le festival Garden Parvis à la défense

Garden Parvis ? C'est l'événement incontournable et gratuit de l'Ouest parisien. Et cette année, les festivités (qui ont déjà débuté) ont lieu jusqu'au 25 juillet 2025. Outre les concerts et DJ sets qui animent sept jours sur sept les 6.000 m2 d'esplanade (végétalisée pour l'occasion), on trouve aussi diverses animations sportives ou ludiques qui ne manqueront pas de divertir familles et groupes d'amis en goguette.

Garden Parvis vous invite à un mois de farniente



Autre atout de taille, le midi, au goûter ou en fin de journée, vous pouvez déguster les petits plats concoctés par les chefs du food market ou des différents food trucks qui jalonnent l'esplanade, ou même siroter un cocktail au comptoir d'un des bars éphémères.

Du 25 juin au 25 juillet, esplanade de la Défense. Sans réservation.

Illumination de la vasque olympique aux Tuileries

La flamme des Jeux continue d'illuminer la capitale. Un an après les deuxièmes Jeux olympiques de l'histoire de la capitale, la vasque olympique fascine toujours autant. Abrité par le jardin des Tuileries (Paris 1er), l'iconique ballon d'hélium brille depuis le 21 juin et illuminera le ciel de Paris jusqu'au 14 septembre.

Durant la fin du mois de juin et au mois de juillet, la vasque décolle à 22h30. Pour coïncider avec la tombée de la nuit, elle s'élèvera à partir de 21h30 en août et de 20h30 au mois de septembre. Chaque soir, elle restera dans le ciel jusqu'aux alentours de 2 heures du matin.

Le reste du temps, les curieux pourront l'admirer au sol près du Louvre, place du Carrousel. Et, contrairement à l'été dernier, il n'y aura cette fois pas besoin de réservation.

Du 21 juin au 14 septembre. Jardin des Tuileries (1er arrondissement). Sans réservation.

Les étoiles vues de la capitale

Paris sous les Étoiles, c'est reparti ! À l'occasion de l'ouverture nocturne de certains parcs et jardins parisiens, l'Association française d'astronomie, avec le soutien de la ville de Paris, organise durant tout l'été un marathon de 21 soirées d'observation gratuites. Une sortie nocturne passionnante et reposante siéra à ravir aux parents et aux enfants.

En tout, 21 soirées sont proposées, pendant tout l'été. Et sont réparties sur 21 parcs de la capitale.

Du 28 juin au 13 septembre. Sans réservation.

Le cinéma en plein air de La Villette (enfin) de retour

Du 23 juillet au 17 août, les cinéphiles sont invités à (re)découvrir le plaisir des séances de cinéma à ciel ouvert, sur un plaid, un transat et avec un goûter ou un pique-nique. Cette année, le site de La Villette a mis l'accent sur la connivence parent/enfant avec des films intergénérationnels tous les soirs à partir de 18 heures.

À côté de ça, les séances classiques auront lieu à 21 heures, et, grâce à un nouvel écran, pourront démarrer un peu avant la tombée de la nuit. Et ce pour le plus grand bonheur des spectateurs tentés de filer avec le dernier métro.

Au programme donc, une belle brochette de classiques et de films récents, de La La Land (Damien Chazelle, 2017) à Kirikou (Michel Ocelot, Bénédicte Galup, 2005), en passant par Barbie (Greta Gerwig, 2023). Des bobines qui raviront à coup sûr petits et grands.

Du 23 juillet au 17 août. Du mercredi au dimanche à 18h et 21h. Parc de La Villette (19e arrondissement). Réservation.

Le Grand Palais à la fête tout l'été

C'est une première. Grand Palais d’été, c'est la grande nouveauté de la programmation 2025 de ce lieu emblématique de la capitale ! Depuis le 6 juin, la nef et ses abords se sont métamorphosés en un lieu d'expériences et de fêtes. Et jusqu’au 25 juillet, un accès libre à la nef est proposé avec des expositions, des ateliers, et des DJ sets autour de la saison Brésil-France 2025.

Les temps forts de cette première édition ? Une grande exposition pensée comme une place publique avec café, boutique et activités. Des créations spectaculaires in situ et des expositions ponctuelles sublimant l’architecture du lieu. La fête est aussi au rendez-vous avec la parade brésilienne entre les Champs-Élysées et le Grand Palais, ou le grand bal populaire organisé dans le cadre de la saison Brésil-France 2025.

Du 6 juin au 25 juillet pour l'accès libre à la nef. Accès libre ou gratuit sur réservation. Horaires variables. Attention car certains événements sont payants. Grand Palais (8e arrondissement)

Une grande fête sous le signe du Brésil

Pour clôturer sa dernière série d'ateliers éphémères Ornementa, la galerie du19M, lieu de transmission des métiers d'art créé par la maison Chanel, organise ce samedi 19 juillet, en partenariat avec le Festival Paris l'été, un mini-festival sur sa parcelle extérieure. Un évènement mêlant ateliers pour adultes et enfants, performances artistiques et concerts. Le tout sous le signe du Brésil.

Le point d'orgue de l'après-midi ? Un défilé de mode mariant matières textiles et végétales pensé par la chorégraphe brésilienne Marina Guzzo dans le jardin de la galerie. Les plus gourmands d'entre vous pourront également déguster des spécialités brésiliennes tout long de l'après-midi.

Le samedi 19 juillet de 14h30 à 22h. En accès et libre et sur réservation. Galerie le19M (19e arrondissement).