«Souviens-toi... l'été dernier» : on a vu la suite de la saga horrifique, et voici ce qu'on en a pensé

À l'instar de «Scream», la saga horrifique «Souviens-toi... l'été dernier» revient hanter les spectateurs avec une suite sanglante attendue en salles ce mercredi. Et Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr. sont de la partie.

Ils sont jeunes, beaux, mais dissimulent un secret, ce qui pourrait leur valoir un bon coup de crochet. Le nouvel opus de la franchise horrifique «Souviens-toi... l’été dernier» dévoilée en 1997 et aujourd’hui culte, sort au cinéma ce mercredi 16 juillet. Avec encore et toujours le «Pêcheur» dans un slasher qui oscille entre nostalgie, parodie et bain de sang.

Côté intrigue, la réalisatrice Jennifer Kaytin Robinson reprend les ingrédients qui ont fait le succès du premier opus en y ajoutant une nouvelle génération d’acteurs. L’action se déroule toujours dans la petite ville de Southport, en Caroline du Nord, qui a été le théâtre d’un massacre trente ans auparavant. Après une fête de fiançailles, Danica (Madelyn Cline), Eva (Chase Sui Wonders), Milo (Jonah Hauer-King), Teddy (Tyriq Withers) et Stevie (Sarah Pidgeon) prennent la route pour voir le feu d’artifice du 4 juillet. Mais en chemin, la bande de vieux copains provoque un accident et laisse le conducteur de l’autre véhicule pour mort. Tous font le pacte de ne pas révéler les circonstances tragiques de ce drame.

Un an plus tard, Danica reçoit un mystérieux courrier sur lequel est écrit : «Je sais ce que tu as fait l’été dernier». Peu de temps après, alors qu’elle prend un bain, son compagnon est sauvagement assassiné à quelques mètres de là par un tueur au crochet qui n’est pas sans rappeler le fameux méchant de la saga. Désemparés, les amis vont tenter de trouver de l’aide auprès de deux survivants de la tuerie de 1997, Julie James et Ray Bronson, interprétés par Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr.

À fond dans le fan service

«Que ce soit pour le film de 2025 ou pour celui de 1997, le postulat est tout simplement irrésistible : que feriez-vous si quelqu’un connaissait votre plus grand secret et commençait à vous traquer, vous et vos proches, à cause de cela ? Le concept est à la fois amusant et réaliste, et nous savions que nous pouvions livrer une version très efficace. (...) Dans le premier film, les personnages sont des adolescents. En 2025, ce sont de jeunes adultes sur le point d’entrer dans une nouvelle phase de leur vie -mariage, engagements - quand cet événement bouleverse tout. Nous voulions que le film reflète cette maturité tout en restant jeune et fun. Au final, c’est un film à popcorn», explique, dans les notes de production, le coscénariste Sam Lansky.

Un film à popcorn qui surfe sur le fan service, tentant également de draguer un nouveau public plus jeune. Il reste dans la continuité que ce qui a déjà été fait par le passé et qui a séduit des millions de spectateurs avec son lot d’hémoglobine, de nombreux clins d’œil au premier volet, une apparition incroyable et inattendue, et un twist final qui laisse présager que la mort rôde toujours. Même si on s’interroge encore et toujours sur l’absolue nécessité de donner des suites à des franchises de films, ce «Souviens-toi... l’été dernier» version 2025 qui frôle la parodie, fait renaître des souvenirs enfouis de notre adolescence et ce n’est pas pour nous déplaire. Un plaisir coupable donc totalement assumé.