Vieilles Charrues 2025 : une édition marquée par des tensions entre les organisateurs et la municipalité

L'édition 2025 des Vieilles Charrues, qui débute jeudi 17 juillet à Carhaix, a failli ne pas survivre aux relations tendues entre les organisateurs et le maire. La tempête passée, le festival veut investir dans des installations durables pour préparer «les trente prochaines années».

Alanis Morisette, Damiano David, Damso ou Zaho de Sagazan seront quelques-unes des têtes d'affiche de cette 33e édition du festival des Vieilles Charrues, aux côtés des Sex Pistols ou de Macklemore. Il ne faudra cependant pas compter sur la présence du maire divers gauche de Carhaix (Finistère) Christian Troadec. Car le tonitruant élu va, pour la deuxième année de suite, sécher le traditionnel «tirer de charrue», qui marque l'ouverture de la manifestation.

«On fait tout ce qu'il y a à faire pour que le festival se déroule bien. Mais après, il ne faut pas nous en demander trop non plus», a-t-il déclaré en assurant ne pas vouloir polémiquer avec un événement qu'il a participé à créer.

Né en 1992 autour de quelques centaines d'amis, l'événement breton accueille aujourd'hui, pendant quatre jours, 70.000 spectateurs par jour sur 120 hectares de prairies. Il figure ainsi parmi les plus grands rassemblements de ce type en Europe, avec un record de 346.000 entrées en 2023.

Malgré ce succès indéniable, les relations entre le maire et le festival oscillent entre guerre froide et haine tranquille. Au printemps 2024, la tension est tellement montée que l'association organisatrice a menacé d'annuler le festival l'année suivante. Une perspective sombre pour ce Centre-Bretagne vieillissant, qui bénéficie des retombées économiques de la manifestation, estimées en 2019 à 18,5 millions d'euros, dont 5 millions pour le seul territoire du Poher, pays traditionnel de Bretagne réunissant 11 communes.

Un festival bon marché et emblème breton

Une série de réunions de médiation, organisées avec le préfet et les présidents de la région et du département, a finalement fait retomber la pression. Pour le directeur du festival Jérôme Tréhorel, aujourd'hui «les signaux sont au vert, on est sur le bon chemin».

«Tout le monde sait où est Carhaix grâce aux Vieilles Charrues. C'est une vraie fierté pour les habitants d'avoir un étendard comme ça», a-t-il assuré. Le festival travaille désormais avec la mairie à l'installation de réseaux pérennes sur le site, pour gagner en coût de transport et en temps de montage. «Le but du jeu c'est de construire le festival pour les 30 prochaines années», a en outre expliqué Jérôme Théhorel.

L’homme espère disposer d'un site pré-équipé où tout serait montable et démontable en quelques semaines, car il faut six semaines actuellement pour équiper ce festival. Couplé à une fréquentation en baisse, cette inflation a engendré en 2024 un trou d'un million d'euros sur un budget de 21 millions.

Un déficit que le festival ne compte toutefois pas combler en augmentant ses tarifs - 56 euros par jour - parmi les moins chers de France. «L'objectif, c'est d'avoir une programmation qui fait toujours rêver les gens, mais un prix de billet accessible et décent», a affirmé le directeur, quitte à refuser des artistes aux cachets trop hauts. Pour lui, hors de question de se substituer aux baisses de ventes de disques.

L’objectif est de maintenir un festival financièrement accessible mais aussi de qualité, afin de «réussir collectivement à créer le parc événementiel de Bretagne».