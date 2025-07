DJ Snake en concert à la Sphère de Las Vegas, une première pour un artiste français

Le DJ et producteur français DJ Snake se produira en septembre prochain à la Sphère de Las Vegas. Une première pour un artiste tricolore dans cette salle futuriste ultra-moderne inaugurée en 2023.

Une performance inédite dans l’une des salles les plus spectaculaires du monde. William Grigahcine, plus connu sous le nom de DJ Snake, va investir la Sphère de Las Vegas le 19 septembre prochain. Organisé dans le cadre du festival Tomorrowland x Insomniac, le concert s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musiques électroniques.

Il s’agira en outre d’un événement tout particulier pour l’artiste parisien qui sera le premier Français à se produire dans cette salle hors normes. Habitué des plus grandes scènes internationales, et notamment aux États-Unis, DJ Snake devrait ainsi renforcer son ancrage outre-Atlantique.

Avec sa structure sphérique impressionnante et son écran LED géant, le plus grand du monde, la Sphère offre aux spectateurs une expérience audio-visuelle immersive inédite. Si elle ne rivalise pas en taille avec les 80.000 places du Stade de France, rempli à deux reprises par DJ Snake, ses 18.600 sièges promettent une expérience unique et innovante dans une architecture futuriste.

Par ailleurs, le concert à la Sphère sera un coup de projecteur stratégique pour le prochain album du DJ intitulé «Nomad» et attendu le 5 septembre 2025.

Si la Sphère fascine pour ses capacités visuelles et sonores, elle suscite également des critiques au sujet de son empreinte environnementale. Une controverse qui n’éclipse toutefois pas l’ampleur de l’événement pour DJ Snake, qui s’offrira là un moment historique dans la capitale mondiale du spectacle.