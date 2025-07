Emmy Awards 2025 : voici la liste des nominations dans les principales catégories

La 77e édition des Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, se tiendra le 14 septembre prochain à Los Angeles.

Alors que l’Académie a dévoilé mardi 15 juillet la liste des candidats en lice cette année, la série dystopique «Severance» fait figure de grande favorite avec 27 nominations. La mini-série «The Penguin», décroche de son côté 24 nominations. La troisième saison de «The White Lotus» et «The Studio» s’illustrent également et concourent respectivement dans 23 catégories.

Voici la liste des nominations dans les principales catégories.

Meilleure série dramatique

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Meilleure série comique

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders In The Building

Shrinking

The Studio

What We Do In The Shadows

Meilleure mini-série, série d’anthologie ou téléfilm

Adolescence

Black Mirror

Dying For Sex

Monsters : The Lyle and Eric Menendez Story

The Penguin

Meilleure actrice dans une série dramatique

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Bad Sisters

Britt Lower, Severance

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Meilleur acteur dans une série dramatique

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Meilleure actrice dans une série comique

Uzo Aduba, The Residence

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smary, Hacks

Meilleur acteur dans une série comique

Adam Brody, Nobody Wants This

Seth Rogen, The Studio

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders In The Building

Jeremy Allen White, The Bear

Meilleure actrice dans une mini-série

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Fahy, Sirens

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Milioti, The Penguin

Michelle Williams, Dying For Sex

Meilleur acteur dans une mini-série

Colin Farrell, The Penguin

Stephen Graham, Adolescence

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Brian Tyree Henry, Dope Thief

Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Eric Menendez Story

Séries avec le plus de nominations

Severance - 27

The Pinguin - 24

The White lotus - 23

The Studio - 23

The Last of Us - 16

Andor - 14

Hacks - 14

Adolescence - 13

The Bear - 13

The Pitt - 13