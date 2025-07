Trois ans après son cancer, Florent Pagny revient avec un nouvel album

Trois ans après avoir révélé son combat contre le cancer, Florent Pagny revient sur le devant de la scène. Le chanteur de 63 ans sortira après l’été un nouvel album intitulé «Grandeur Nature».

Un retour très attendu par les fans. Le chanteur Florent Pagny dévoilera à la rentrée «Grandeur Nature», son premier album depuis l’annonce de son cancer des poumons en 2022. Un projet composé de chansons inédites, et dont la sortie est prévue le 12 septembre.

L’interprète de «Savoir Aimer» était déjà retourné en studio en avril dernier pour enregistrer un titre original. «Je suis rentré le lundi 21 avril pour enregistrer T’aimer Encore, je n’avais pas chanté depuis quatre mois et je manquais tellement de pratique que je chantais trop fort», avait-il confié à Télé Poche. Ce titre, fruit d’une collaboration avec le chanteur Vianney, pourrait bien être un premier aperçu du nouvel album.

Si Florent Pagny avait déjà retrouvé le devant de la scène en remportant l’édition 2024 de The Voice aux côtés du groupe II Cello, c’est avec ce nouvel opus que l’artiste français va pouvoir renouer avec son public. Et pour cause, ce retour s’accompagnera d’une grande tournée francophone.

Le chanteur de 63 ans ira en effet à la rencontre de ses fans en 2026 avec une série de concerts prévus en France, en Suisse et en Belgique.