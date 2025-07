Ariana Grande n’entend pas arrêter sa carrière musicale et balaie les rumeurs

La pop star Ariana Grande n'a nullement l'intention d'abandonner la musique et elle l'a fait savoir sur ses réseaux.

Une mise au point. Ce n’est pas parce qu’Ariana Grande multiplie les projets cinématographiques, qu’elle entend stopper sa carrière musicale. La star à l’affiche de «Wicked», sorti en décembre 2024, qui reprendra d’ailleurs son rôle dans un second volet attendu en novembre prochain, a en effet tenu à balayer les rumeurs.

Alors qu’en juin dernier, la pop star a également été annoncée au casting du quatrième volet de «Mon beau-père et moi», aux côtés de Robert de Niro et Ben Stiller, Ariana Grande a tenu à clarifier sa situation et ne mâche pas ses mots.

«Très bête de supposer que juste parce que j'ai les mains pleines de projets, j'ai l'intention d'abandonner le chant et la musique ... !!!», a publié mercredi 16 juillet la chanteuse sur Instagram. «C'est et ça a toujours été ma bouée de sauvetage. Il faudra faire de la place pour tout ça.», a poursuivi la star, notant par ailleurs : «Ça ne ressemble peut-être pas exactement à ce que c’était avant, mais je préfère beaucoup ce à quoi ça ressemble dans ma tête. Je m'amuse. Je me sens reconnaissante, excitée et inspirée», a souligné la star de 32 ans, visiblement enthousiaste.

Un nouvel équilibre

Cette mise au point, repérée par le site People, intervient alors qu’en début de semaine Ariana Grande a été confirmée au casting vocal du prochain film d'animation du réalisateur de Wicked, Jon M. Chu. Ce dernier va en effet adapter le livre jeunesse du Dr Seuss, Oh, the Places You'll Go ! (Oh ! Les endroits où vous irez! ndlr).

Elle entend d’ailleurs bien «trouver un équilibre» entre tous ces projets et «le faire à sa façon», a enfin insisté la chanteuse, qui a profité de cette mise au point pour annoncer «travailler sur un projet pour chanter pour vous tous l'année prochaine. Même si ce n'est que pour un court instant».

Le septième album studio de la chanteuse, «Eternel Sunshine» est sorti en mars 2024, trois ans et demi après «Positions». Il a largement dominé les classements et a valu à l'artiste plusieurs nominations aux Grammy Awards. La sortie de cet opus n'a donné lieu à aucune tournée, la star préférant se concentrer sur la sortie du film «Wicked». Une réédition Deluxe, dotée de morceaux inédits, a été dévoilée en mars dernier.