«The Legend of Zelda» : on connaît les acteurs qui incarneront Link et Zelda dans le film

Alors que le film «The Legend of Zelda» est attendu au cinéma en mai 2027, Nintendo a dévoilé les noms des acteurs qui interpréteront la princesse Zelda et le guerrier Link.

Le casting du film «The Legend of Zelda» se dévoile un peu plus. On sait enfin qui a décroché les rôles principaux dans l'adaptation cinématographique de la série de jeux. Le géant Nintendo a indiqué sur X que la princesse Zelda sera incarnée par l’actrice anglaise Bo Bragason, qui a notamment joué dans les séries télévisées «Three Girls» et «Renegade Nell», ainsi que dans la comédie horrifique «The Radleys» (2024).

Pour mémoire, le nom de l’héroïne Zelda fait directement référence à Zelda Fitzgerald, danseuse et romancière mariée à Francis Scott Fitzgerald. Une femme que l’on surnommait «la première garçonne américaine» dans les années 1920.

Le jeune épéiste Link, quant à lui, sera incarné par l’acteur Benjamin Evan Ainsworth, lui aussi britannique, vu dans la série télévisée «Son of a Critch» et dans le film «Everything's Going to Be Great». Âgé de 16 ans, le comédien a également été la voix de Pinocchio dans le remake du film d’animation, sorti en 2022.

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul — 任天堂株式会社 (@Nintendo) July 16, 2025

Réalisé par Wes Ball («La Planète des singes : Le Nouveau Royaume»), le film est attendu dans les salles obscures en mai 2027. «Je suis très impatient de les voir tous les deux sur grand écran», a déclaré Shigeru Miyamoto, le dirigeant de Nintendo et le créateur de la saga mythique «The Legend of Zelda», lancée au japon en 1986, et qui compte plus de 140 millions de jeux vendus dans le monde.