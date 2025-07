«Les 4 Fantastiques : Premiers pas» : John Malkovich a été coupé au montage

John Malkovich ne sera finalement pas dans le long métrage «Les 4 Fantastiques : Premiers pas », attendu dans les salles françaises le 23 juillet prochain. La star a été coupée au montage.

Pas de John Malchovich. L’acteur deux fois nommé aux Oscars ne figurera finalement pas dans «Les 4 Fantastiques : Premiers pas». Le comédien, qui pour la première fois de sa longue carrière devait faire une incursion dans l’univers Marvel dans la peau d'Ivan Kragoff, alias le Fantôme Rouge, a été coupé au montage, a révélé le réalisateur Matt Shakman à l’occasion d’une interview avec le magazine Variety. L’acteur de 71 ans, inoubliable dans «Les liaisons dangereuses» (1988), «Dans la ligne de mire» (1993) ou encore «Qui veut la peau de John Malkovich» (199), était pourtant apparu dans la première bande-annonce de cette nouvelle adaptation du célèbre comics, dévoilée en février dernier.

Mais le réalisateur a expliqué avoir dû faire des choix pour servir le cercle narratif. «Il y a eu beaucoup de choses qui ont fini par être supprimées», a expliqué Matt Shakman au magazine américain. «Lorsque nous construisions un monde rétro-futur des années 1960, que nous introduisions tous ces méchants, que nous présentions ces quatre personnages principaux en tant que groupe et individuellement, que nous introduisions l'idée d'un enfant, il y avait beaucoup de choses à équilibrer dans ce film et certaines choses devaient finalement disparaître pour donner au film sa version finale», a-t-il poursuivi.

Une décision difficile à prendre

Une décision qui lui a visiblement fendu le cœur, d’autant qu’il tient l’acteur en haute estime. «Cela m'a brisé le cœur de ne pas l'inclure dans la version finale du film parce qu'il est l'une de mes personnes préférées et l'une de mes plus grandes sources d'inspiration», a déclaré le réalisateur. «En tant que personne évoluant entre le théâtre, le cinéma et la télévision, personne n'est plus inspirant», a poursuivi le cinéaste, soulignant notamment les talents de metteur en scène de théâtre et de cinéma mais aussi d’acteur «aux capacités incroyables» de John Malkovich. «J'ai été honoré qu'il vienne jouer», a-t-il conclu.

En attendant, le long métrage «Les 4 Fantastiques : Premiers pas », sortira donc sans John Malkovich le 23 juillet prochain. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach y tiendront les rôles-titres, campant respectivement Reed Richards alias M. Fantastique, Sue Storm La femme invisible, Johnny Storm alias la Torche humaine et Ben Grimm La Chose. Quatre héros créés en 1961 par Stan Lee et Jack Kirby.