Obsèques de Thierry Ardisson : de nombreuses personnalités en noir réunies ce jeudi à Paris, «le bal des faux culs»

Les obsèques de Thierry Ardisson, décédé d'un cancer à l’âge de 76 ans, se sont déroulées ce jeudi 17 juillet dès 16h30, en l’église Saint-Roch, située dans le 1er arrondissement de Paris. La cérémonie a réuni de nombreuses personnalités, toutes habillées en noir comme le souhaitait l'ancien animateur.

«Le jour où je sentirai la fin approcher, je déciderai de tous les détails pour mon enterrement», avait confié Thierry Ardisson au Parisien avant sa mort. Ce jeudi 17 juillet, la cérémonie s’est bien déroulée comme il l’avait prévu, en l'église Saint-Roch, paroisse des artistes, non loin de son domicile.

Dès 16h30, le cercueil noir de l'animateur français est arrivé sous les applaudissements de la foule. Dans l’assemblée, la première dame Brigitte Macron, l'ex-Premier ministre Gabriel Attal, la journaliste Léa Salamé ou encore le chanteur Florent Pagny.

Brigitte Macron arrive à l'église Saint-Roch, à Paris © REUTERS/Abdul Saboor

Un millier d'admirateurs réunis sur le parvis

Plusieurs figures de TF1 comme Ara Aprikian ou Robert Namias étaient également présentes. Ont également été aperçus des amis comme Laurent Baffie, Philippe Corti, des personnalités comme Alex Vizorek, Patrick Timsit, Guillaume Durand et la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte Cunci. Tous les invités avaient soigneusement été choisis par le défunt.

Au total, près d'un millier de personnes étaient réunies sur le parvis pour dire adieu à la star de la télévision. Ils étaient vêtus de noir, conformément aux dernières volontés de «l'homme en noir» Thierry Ardisson. Ses admirateurs sont restés derrière les barrières, dans la rue bloquée.

«Voilà, c’est fini» de Jean-Louis Aubert

Sous les coups de 17h, la messe a débuté, célébrée par le père Henri Imbert et le père Daniel Duigou. Des chansons de George Harrison, John Lennon, David Bowie ou encore Jean-Louis Aubert («Voilà, c’est fini») ont été diffusées durant la cérémonie.

Dans un discours touchant, sa femme, Audrey Crespo-Mara lui a ensuite rendu un hommage plein d'humour. «Quant au choix, mon amour, de partir un 14 juillet, toi le monarchiste, chapeau bas», a-t-elle commencé. «Tu es né un 6 janvier, le jour de la fête des rois et tu as dit 'fuck' le jour de la Révolution. Avec les enfants, ça nous a bien fait marrer.» Et de poursuivre : « Tu m’as dit : 'Cette cérémonie à Saint-Roch, fais gaffe, ce sera le bal des faux culs'. Alors oui, il y a sans doute des personnes qui ne t'ont pas assez aimé, pas assez aidé.» L'inhumation a ensuite eu lieu dans la plus stricte intimité.

Vedette du petit écran dès les années 1980, Thierry Ardisson est mort à Paris des suites d'un cancer. L'annonce de son décès a suscité une pluie d'hommages, du président Macron aux patrons de chaîne. Issu d'un milieu social modeste, l'ancien publicitaire s'était fait remarqué par ses talk-shows à succès où se rendait le Tout-Paris, comme «Bains de minuit», présenté depuis la boîte de nuit des Bains Douches à Paris, «Lunettes noires pour nuits blanches» au Palace et «Rive droite/Rive gauche», premier magazine culturel TV quotidien en France.