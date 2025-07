Ryan Gosling et Will Ferrell en négociation pour jouer dans une comédie d'action

Ryan Gosling et Will Ferrell pourraient bien être réunis au cinéma dans une comédie d’action.

Un duo prometteur. Après avoir partagé l’affiche dans le blockbuster «Barbie» de Greta Gerwig - Ryan Gosling, dans le rôle-titre de Ken, et Will Ferrell, dans celui du patron de Mattel - les deux acteurs pourraient bien se retrouver à nouveau à l’écran. Selon la presse américaine, les deux stars seraient en pourparlers pour jouer mais aussi produire la comédie d’action «Tough Guys». Le film est actuellement en développement au sein des studios Amazon MGM.

D’après les informations de The Hollywood Reporter, le scénario est signé Daniel Gold (Working Mum’s) et l’histoire mettrait en scène «deux hommes de main» décidés à «s’affranchir du monde criminel». Ils entendraient «réécrire les règles en abandonnant leur patron impitoyable et en esquivant l'assassin d'élite qui est sur leurs traces». Avec pour objectif de «construire une nouvelle vie», rapporte de son côté Deadline.

Pour l’heure, aucun nom de réalisateur n’a été évoqué et Amazon MGM n’a pas officiellement annoncé le projet. Selon The Hollywood Reporter, ces retrouvailles entre les deux acteurs seraient à l'initiative de Ryan Gosling. Intéressé par le scénario, la star canadienne de 44 ans, lauréat d'un Golden Globe pour «La La Land» aurait fait en sorte que l'as de la comédie Will Ferrell, 58 ans, le rejoigne sur ce projet. Affaire à suivre.