Festival d’Avignon : Milo Rau porte l’affaire Pelicot sur scène pour une lecture exceptionnelle

Les trois comédiennes Ariane Ascaride, Marie-Christine Barrault et Marie Vialle prêteront tour à tour leur voix à Gisèle Pelicot, lors d’une lecture exceptionnelle au Festival d’Avignon. Imaginé par Milo Rau, «Le Procès Pelicot» fait revivre, à travers une reconstitution minutieuse, l’affaire judiciaire qui a bouleversé la France.

Ce vendredi 18 juillet, dans le cadre du Festival d’Avignon, le metteur en scène suisse Milo Rau présentera une lecture inédite : «Le Procès Pelicot, hommage à Gisèle Pelicot», à quelques pas du tribunal où s’est tenu le procès historique des viols de Mazan. Pour incarner la plaignante devenue symbole de lutte contre les violences sexuelles, trois comédiennes aux parcours singuliers se relayeront sur scène : Ariane Ascaride, Marie-Christine Barrault et Marie Vialle.

«Trois actrices différentes par leur approche, leur corps, leur jeu, leur trajectoire», mais «toutes porteuses du charisme et de l’acte de Gisèle», explique Milo Rau auprès de l’AFP. Selon le metteur en scène, choisir trois actrices différentes permet de «représenter la force de toutes les femmes».

Philippe Torreton dans le rôle de Dominique Pelicot

Aux côtés des trois actrices, Philippe Torreton incarne Dominique Pelicot, l’ex-mari de la plaignante condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Son complice, Jean-Pierre M., décrit à l’audience comme son «disciple» et condamné à douze ans de prison, est interprété par Robin Renucci. Les avocats de la partie civile sont joués par l’activiste Camille Etienne, le comédien Adama Diop et des militantes du collectif MeToo Théâtre.

Pour Milo Rau, cette œuvre est l’aboutissement d’un long travail de documentation. «Il s’agissait de sortir le procès de ses murs», confie-t-il. À partir de fragments, articles de presse, carnets de notes de journalistes, plaidoiries, interviews d’experts, l’équipe a minutieusement reconstitué le déroulé du procès avec l’appui des avocats de la famille Pelicot.

Une diffusion en direct sur Facebook

La représentation unique, d’une durée de quatre heures, débutera à 22 heures et sera diffusée en direct sur Facebook. Elle rassemblera également des participantes du procès : dessinatrices de presse, scientifiques et militantes féministes ayant manifesté durant les audiences.

Présentée auparavant à Vienne avec une distribution germanophone, la pièce poursuivra sa route à Lisbonne, Varsovie et Berlin. Dans chaque pays, la distribution sera adaptée pour refléter les spécificités sociales et culturelles locales. Agé de 48 ans, Milo Rau dit avoir été profondément marqué par les débats du procès d’Avignon, qui s’est tenu entre septembre et décembre 2024. Il raconte avoir été saisi par la parole de Gisèle Pelicot, cette femme droguée et violée pendant près de dix ans par son mari et par des dizaines d’hommes recrutés par ce dernier. Une parole désormais portée sur scène, pour ne pas rester dans le silence.