«Retour à Poudlard» : les fans de Harry Potter se donnent rendez-vous à Paris pour une rentrée magique

Les fans de Harry Potter ont rendez-vous à Paris pour une rentrée pas comme les autres. Le 30 août 2025, la bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris se transformera en salle d’examen, façon Poudlard, pour une journée studieuse. Au programme, quiz, dictées et surprises.

Que les sorciers sortent leurs baguettes ! Le mythique événement «Retour à Poudlard» revient cette année à Paris, pour le plus grand bonheur des fans de la saga de J. K. Rowling. Une date clé dans le calendrier des passionnés de Harry Potter : le samedi 30 août 2025, à la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Le célèbre bâtiment du Quartier Latin, avec ses voûtes majestueuses et ses rangées de tables en bois, servira de décor enchanteur pour cet événement exceptionnel. Le temps d’une journée, les fans plongeront dans l’ambiance intense des B.U.S.E.S., ces redoutables examens que doivent affronter les élèves de cinquième année dans la saga. Ce lieu chargé d’histoire accueillera cette édition placée sous le signe de l’apprentissage.

De 9h30 à 20h, six sessions de 1h30

Car pour célébrer dignement cette rentrée enchantée, et alors que le nouveau visage du petit héros à lunettes pour la série à venir chez HBO a été récemment dévoilé, les organisateurs proposent «Le Grand Examen», une série d’épreuves ludiques qui permettront aux participants de tester leur connaissance de l’univers de Harry Potter. L’ambiance promet d’être aussi studieuse qu’à la rentrée des classes dans la Grande Salle de Poudlard.

De 9h30 à 20h, six sessions de 1h30 seront proposées aux fans, dont deux spécialement pensées pour les familles. Au programme : QCM, extraits audios et même une dictée pour revisiter l’univers du jeune sorcier à lunettes. Pour permettre à tous les fans de célébrer «Retour à Poudlard», peu importe où ils se trouveront, l’événement sera également accessible en ligne, du 30 août au 7 septembre.

Haribo et LEGO, partenaires officiels

Côté animations, deux partenaires officiels ont déjà été confirmés : Haribo et LEGO. Haribo proposera des épreuves surprises, tandis que LEGO devrait présenter son nouveau set collector Harry Potter, qui ravira petits et grands sorciers.

Chaque année, «Retour à Poudlard» rassemble des milliers de passionnés dans le monde entier autour de leur amour pour la saga. À Paris, cette journée s’annonce comme un moment fort d’échange et de magie, destiné à renforcer les liens d’une communauté toujours plus créative. Mais attention : les places pour les sessions parisiennes sont limitées et les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site officiel !