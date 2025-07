Été 2025 : 5 cahiers de vacances pour adultes à glisser dans sa valise

Les cahiers de vacances destinés aux adules ont le vent en poupe. Nostalgiques, les consommateurs sont en effet de plus en plus nombreux à glisser cet outil ludique dans leur valise. Voici une sélection de 5 exemplaires à bouquiner cet été pour allier apprentissage et plaisir.

Le plus savoureux

©Hachette

Entre deux baignades ou en attendant que le barbecue soit allumé, les gourmands pourront feuilleter les pages du «Cahier de vacances adultes spécial food». Au menu : des quiz, des tests, des casse-têtes, des énigmes et des jeux d’observation pour tester ses connaissances culinaires et découvrir des anecdotes insolites sur la nourriture. De la pizza, aux glaces, en passant par le chocolat, les saveurs du monde et les vins de France, il y en a pour tous les goûts.

«Le Cahier de vacances adultes spécial food», éd. Hachette, 8 €.

Le plus cocooning

©Hachette éducation

Pour lâcher prise et booster sa confiance en soi, on ne saurait trop vous conseiller le «Passeport Adultes - bien-être». Non sans une touche d’humour, il donne aux lecteurs de nombreux conseils pour se sentir mieux au quotidien. Outre les jeux, test et autres quiz, il permet notamment de découvrir des postures de yoga pour réduire le stress et les tensions accumulés toute l’année.

«Passeport Adultes - Bien-être», éd. Hachette éducation, 7,99 €.

Le plus criminel

©404 éditions

D’autres préféreront peut-être passer l’été avec Franck Thilliez. Le maître du polar français invite en effet ses lecteurs à résoudre quatre enquêtes inédites et sordides, avec l’aide du lieutenant Viktor Oakland. Votre mission : relever les indices, noter les alibis, repérer les témoignages incohérents et bien entendu, résoudre les affaires. Que les enquêteurs en herbe se rassurent, toutes les solutions se trouvent à la fin du cahier.

«Le cahier d'enquête de Franck Thilliez», éd. 404 éditions, 9,95 €.

Le plus bilingue

©Larousse

Si cet été votre objectif est de progresser en anglais, vous pouvez compter sur Monsieur Prof, enseignant à Toulouse connu sur TikTok, où il cumule plus de 900.000 abonnés. Adapté à tous les niveaux, ce cahier permet non seulement de tester sa culture générale anglophone mais aussi d’enrichir son vocabulaire. Ce n’est pas tout. On y trouve aussi des bonus audios - accessibles via des QR codes - pour perfectionner sa prononciation, ainsi que des pages décalées sur les passions de l'auteur : rugby, famille royale d'Angleterre, culture geek…

«Let's go on holiday ! Le cahier de vacances by Monsieur Prof», éd. Larousse, 9,95 €.

Le plus captivant

©Hors Collection

Le club des 27, Apollo 13, La bête du Gévaudan, l’incendie de Notre-Dame… Avec ce cahier de vacances signé Fabrice Drouelle, les fans de l’émission «Affaires sensibles» sont invités à mener leur propre enquête. Rythmé par des jeux variés - quiz, anagrammes, messages codés, jeux de grille, associations d'éléments -, il s’inspire de trente-cinq affaires et procès qui ont marqué les cinquante dernières années.

«Cahier de vacances - Affaires sensibles», éd. Hors Collection, 9,90 €.