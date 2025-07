«Immense Carmen», la cantatrice Béatrice Uria-Monzon est morte à 61 ans

Béatrice Uria-Monzon, chanteuse d'opéra franco-espagnole, est décédée ce samedi à Agen des suites d'une longue maladie, à l'âge de 61 ans.

Une perte immense pour le monde de l’opéra. L’agent de Béatrice Uria-Monzon a annoncé sa mort sur Facebook ce samedi. La chanteuse d'opéra franco-espagnole s’est éteinte à l’âge de 61 ans, d’une longue maladie.

Elle a été «une immense artiste, une immense Carmen», a confié à l'AFP Thérèse Cédelle, son agent depuis près de 40 ans, évoquant une chanteuse d'une «agrande classe», «très franche, très sincère et très aimée».

Révélée en 1993 lors de son interprétation révolutionnaire de «Carmen» de Georges Bizet à l'Opéra de Paris, la mezzo-soprano a repris ce rôle à de nombreuses reprises dans les plus grandes salles à travers le monde, notamment à New York et à Moscou.

«Elle brûlait sur scène», a ajouté son agent, saluant également la «très grande carrière à l'internationale» d'une «artiste jusqu'au bout des ongles».

«Une merveilleuse chanteuse»

Évoluant vers le répertoire de soprano, Béatrice Uria-Monzon a notamment interprété la «Tosca» ou encore Lady MacBeth.

En 2017, elle a notamment joué la Comtesse de Sérizy dans le «Trompe la Mort» de Luca Francesconi à l’Opéra de Paris, puis «Adriana Lecouvreur» à Saint-Etienne, Margherita et Elena dans «Mefistofele» aux Chorégies d’Orange, «La Gioconda» au Théâtre Royal de Monnaie et Madeleine de Coigny dans «Andrea Chénier».

«Quel chagrin de perdre une amie et une merveilleuse chanteuse», a posté sur Instagram l'ancienne ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

«Adieu ma Béa», a quant à lui réagi le ténor italien Roberto Alagna, qui a joué Carmen à ses côtés.