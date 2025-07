«Aux jours qui viennent» : pourquoi faut-il aller voir ce drame avec Zita Hanrot et Bastien Bouillon ?

Porté par un trio d’acteurs convaincant, le film «Aux jours qui viennent», qui sort en salles ce mercredi, traite du sujet complexe des violences conjugales à travers le portrait croisé de femmes fortes malgré l’enfer du quotidien.

Deux femmes, un homme et une histoire d’emprise dont personne ne sortira indemne. Pour son premier long-métrage, «Aux jours qui viennent», attendu au cinéma ce mercredi 23 juillet, Nathalie Najem, qui a longtemps fait ses armes en tant que scénariste, aborde la délicate question des violences conjugales et des mécanismes qui en découlent.

Sculptrice à Nice, Laura (Zita Hanrot) tente de se reconstruire après sa relation toxique avec Joachim avec lequel elle a eu une petite fille, Lou (Maya Hirsbein). La trentenaire peine à joindre les deux bouts, mais garde la tête haute, voulant à tout prix protéger ce cocon qu’elle a essayé de bâtir loin des coups, qu’ils soient physiques ou psychologiques. De son côté, Joachim (Bastien Bouillon), toxicomane fragile, jaloux et incontrôlable, a refait sa vie avec Shirine (Alexia Chardard), laquelle devient peu à peu la cible de cet amant tortionnaire. A défaut de porter plainte ou d'en parler à sa famille, elle va chercher du réconfort auprès de Laura, qui voit le danger s’immiscer de nouveau dans son quotidien.

Un premier long-métrage qui évite tout manichéisme

«(Ce film) raconte une histoire intime tout en lui apportant une dimension plus universelle. Grâce au personnage de Shirine, la deuxième compagne de Joachim, non seulement l’expérience de l’emprise et de la violence n’était plus vécue une seule fois par une seule personne, mais elle permettait d’ouvrir la voie à l’après, après la violence, après la séparation... L’expérience vécue par la deuxième femme ne renvoie pas seulement Laura à son traumatisme mais elle l’oblige à affronter plus frontalement encore la difficulté des relations entre ex-conjoints», explique Nathalie Najem, qui réussit un coup de maître en changeant de casquette.

Sans jamais tomber dans le manichéisme ni le misérabilisme, «Aux jours qui viennent» bouleverse tant par le sujet que par ses personnages magnifiquement interprétés. Même si Joachim se présente comme un être antipathique, qui ne cesse de donner des leçons à son entourage et dont les gestes restent condamnables, on ressent par moments de l’empathie pour cet homme détruit par la solitude et la fragilité. Face à lui, deux femmes pour qui la sororité n’a pas tout de suite été une évidence – surtout pour Laura – mais qui font front. Malgré la peur et la honte d’être restées sous l'emprise de leur bourreau, elles ont le courage de prendre la fuite et de quitter celui qu’elles croyaient aimer.